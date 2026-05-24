＜義両親、老後よろしく！？＞あてにされて腹立つ！夫の出した結論「300万は返す」【第5話まんが】
私（リナ）は現在、妊娠8ヶ月。夫のタクマは奨学金を借りて大学に行き、今も毎月の給料から返還しつづけています。弟のカズヤくんも同じ条件だったと聞いています。しかしある日、義実家に呼ばれた私たち夫婦とカズヤくんは、「奨学金の残りを全額返還してやったから、老後の面倒を見てほしい」とお願いされました。そこで私は切り出したのです。「だったら私の大学費用を負担してくれたウチの親にも、同じだけのことをするべきですよね？」
「老後の面倒を見るのであれば、ウチの実家にも同額を援助させてもらいますね。両親にもそう説明しておきます」私が笑顔で言い放つと、義両親は何も言えなくなっていました。カズヤくんも思わず吹き出し、それで話は終わったのでした。
別に奨学金については構いません。ただ義両親がそのことを持ち出して「老後を頼むね」って押し付けてきたから、あっけに取られてしまったのです。タクマも納得がいかなかったようで、「腹が立つ」と率直な思いをぶつけていました。
カズヤくんは完全に呆れ「300万は全額返す」と申し出ていました。きっと大学費用と老後の面倒を取引されたことで、義両親への信頼を失ってしまったのでしょう。義両親たちの私欲が透けて見えてしまったのかもしれません。親子とはいえ、やはりお互いに自立した関係が大切だな……と思います。
そしてタクマも同じく、義両親に全額返すことにしたようです。もともと返還完了できるだけの貯蓄は持っていたものの、無利子だったため月々返還していたのだそうです。私としても、そうすることで義両親との関係がスッキリするなら良いのかなと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
「老後の面倒を見るのであれば、ウチの実家にも同額を援助させてもらいますね。両親にもそう説明しておきます」私が笑顔で言い放つと、義両親は何も言えなくなっていました。カズヤくんも思わず吹き出し、それで話は終わったのでした。
別に奨学金については構いません。ただ義両親がそのことを持ち出して「老後を頼むね」って押し付けてきたから、あっけに取られてしまったのです。タクマも納得がいかなかったようで、「腹が立つ」と率直な思いをぶつけていました。
カズヤくんは完全に呆れ「300万は全額返す」と申し出ていました。きっと大学費用と老後の面倒を取引されたことで、義両親への信頼を失ってしまったのでしょう。義両親たちの私欲が透けて見えてしまったのかもしれません。親子とはいえ、やはりお互いに自立した関係が大切だな……と思います。
そしてタクマも同じく、義両親に全額返すことにしたようです。もともと返還完了できるだけの貯蓄は持っていたものの、無利子だったため月々返還していたのだそうです。私としても、そうすることで義両親との関係がスッキリするなら良いのかなと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子