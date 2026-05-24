岬なこ、4thシングル『青の足跡』リリース決定＆新A写公開！
声優・アーティストの岬なこが、2026年1月にリリースした2nd Album「Repeated Reflect」を引っ提げて開催された、愛知・大阪・東京を巡るライブツアー2nd Live Tour Reflection。ツアーファイナルとなる東京公演を2026年5月23日(土)にJ:COMホール八王子にて開催し、大盛況のうちに千秋楽を迎えた。
また本公演で、2026年7月29日に約1年ぶりとなる4thシングル『青の足跡』をリリースすることが発表された。
表題曲となる「青の足跡」は、夏の爽やかさを感じるミディアムテンポの楽曲。カップリング曲には、夜にしっとりと聴けるバラード曲が収録される。
また、リリース発表に合わせて、新アーティスト写真も公開された。自然体の岬なこに夏の柔らかい風を感じる1枚となっている。
4thシングルのリリース決定に際し、本人からのコメントも到着。2nd Liveの余韻のままに、岬なこの新曲に乞うご期待！
＜岬なこコメント＞
今回リリースさせていただく4thシングルは、爽やかな風を感じるメロディに合わせて、今この瞬間を噛み締めるように歌った楽曲です。
友達との何気ない日々、空を見上げながらぜひ聴いてくださいね。
●リリース情報
岬なこ4thシングル
『青の足跡』
2026年7月29日発売
【初回限定盤（CD+BD）】
品番：LACM-34835
価格：￥2,750（税込）
【通常盤（CDのみ）】
品番：LACM-24835
価格：￥1,650（税込）
＜CD＞
表題曲＋c/w(1曲)＋各Off Vocal(2曲)の計4曲収録
＜BD＞
「青の足跡」Music Video+MVメイキングを収録
予約はこちら
初回限定盤
https://lnk.to/LACM-34835
通常盤
https://lnk.to/LACM-24835
＜Profile＞
3月8日生まれ、兵庫県出身。ホーリーピーク所属。 ラブライブ！シリーズの4作目となる「ラブライブ！スーパースター!!」の嵐 千砂都役を担当し、同作品のスクールアイドルグループ・Liella!のメンバーとして数多くのライブや音楽フェス、TV番組への出演など幅広く活動中。
声優として活動する傍ら、2023年7月5日（なこの日）にソロアーティストとしてデビュー。
関連リンク
岬なこオフィシャルサイト
https://misakinako.lantis.jp/
外部サイト
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