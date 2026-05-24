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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国ではあり得ない…日本のタクシーに乗った韓国人が「この国は狂っている」と思った5つの理由」と題した動画を公開した。東大院で博士号を取得し、日本在住9年目となる韓国人のパクくんが、日本のタクシーの独自の進化とおもてなし精神について、外国人ならではの視点で解説している。



世界33カ国を訪れた経験を持つパクくんにとって、日本のタクシーは「別世界」だという。動画では、日本のタクシーが他国と大きく異なる5つの特徴を挙げている。



1つ目は「ドアが自動で開く」ことだ。世界的には乗客が自分で開けるのが当たり前だが、日本では雨の日や荷物を持っている乗客の「手間を考える」ために導入されていると分析する。2つ目は運転手の「服装」。私服が多い海外に対し、日本ではスーツなどの制服を着用している。これを行動心理学の観点から「制服を着ることで自然と良い接客をしてしまう状態を設計している」と考察した。



3つ目は「接客が丁寧すぎる」点だ。気さくに話しかけてくる韓国の運転手とは対照的に、日本の運転手は空気を読み、静かな空間を提供してくれるサービス業としてのプロ意識が高いと語る。4つ目は「値段の高さ」だが、これはホテルレベルの接客や安全性を維持するためのコストであり、「移動ではなく安心や快適、ストレスゼロという体験を買っている」と納得感を示した。



最後の5つ目として「タクシー専用車」の存在を挙げた。他国では一般的な乗用車をタクシーとして使用することが多いが、日本では「ジャパンタクシー」のような専用車種が開発されている。「わざわざ専用車を作る」背景には、品質の均一化や運用効率の最適化を図る日本の工業国家としての設計力があると指摘した。



パクくんは日本のタクシーについて「たかがタクシー、されどタクシー」と表現し、そのサービスには日本の「おもてなし精神」や「職人のこだわり」が詰まっていると結論づけた。単なる移動手段を超え、異常な進化を遂げた日本のタクシーの奥深さを改めて知ることができる内容となっている。