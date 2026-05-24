「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）

阪神は打線が１１安打６得点と活発だった。投手陣も巨人の追撃も食い止め勝利。今季最長の５連勝で、貯金は最多の１１。首位に浮上した。

中盤に試合が動いた。０−０五回、好投を続けていた巨人・竹丸から梅野が左翼席へ先制の１号ソロ。自身３年ぶりの一発で均衡を破った。

さらに黄金ルーキーにも待望の一発が飛び出した。なおも２死一塁の場面。立石が右翼席に飛び込む、プロ１号の２ラン。連日大活躍の男が、貴重な追加点をたたき出した。

六回には大山が適時二塁打を放ち４点目。開幕戦で抑えられた、ルーキーを攻略した。リリーフも攻め、４−１の七回は、佐藤輝、大山の連続適時打で加点。試合を決定づけた。

先発の才木は序盤からストライク先行の投球で、テンポよく投げ進める。中盤、巨人打線につかまったが６回１／３を３失点で５勝目。プロ通算５０勝となった。さらに対巨人戦は９連勝となり、球団最長の記録となった。

交流戦前最後のカードとなった敵地での伝統の一戦。スーパールーキー・立石の活躍もあり３連勝。最高の形でパ・リーグとの戦いへ向かう。