「とんでもないのが出てきた」「将来の日本代表だろ！」川崎の大卒ルーキーが、HT投入から衝撃ハット達成！「もはや理解が追いつきません」などファン驚愕
大卒ルーキーが衝撃の大爆発だ。
川崎フロンターレは５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で水戸ホーリーホックと敵地で対戦。今季、中央大から加入したルーキーの持山匡佑が、後半からの出場で圧巻の３ゴールを叩き込んだ。
０−０で迎えた後半開始からピッチに立った持山は、58分にまず魅せる。左サイドからのクロスをゴール前で収めると、巧みな反転から左足を一閃。鮮やかにネットを揺らし、先制点を奪った。これが自身のプロ初ゴールに。
さらに78分には、ペナルティエリア手前中央でボールを受けると、迷いなく右足を振り抜く。強烈なミドルシュートがゴール左へ突き刺さり、この日２点目をマークした。
勢いは止まらない。85分にはドリブルで持ち運んでからシュートを放つと、相手DFに当たってコースが変化。そのままゴール右へ吸い込まれ、ハットトリックを達成した。
後半からの投入で一気に３ゴール。大卒ルーキーの離れ業に、SNS上でもファンが騒然。「まじですごくね？」「凄まじい」「とんでもないのが出てきたなぁ」「後半から出場でハットトリックはエグい」「期待の星！」「もはや理解が追いつきません笑」「持山は将来の日本代表だろ！」と驚きの声が相次いでいる。
なお、その後は１失点こそしたものの、３−１で勝利。期待のルーキーがチームを勝利に導いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】期待の大卒ルーキー持山匡佑の強烈ミドル弾！
川崎フロンターレは５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で水戸ホーリーホックと敵地で対戦。今季、中央大から加入したルーキーの持山匡佑が、後半からの出場で圧巻の３ゴールを叩き込んだ。
０−０で迎えた後半開始からピッチに立った持山は、58分にまず魅せる。左サイドからのクロスをゴール前で収めると、巧みな反転から左足を一閃。鮮やかにネットを揺らし、先制点を奪った。これが自身のプロ初ゴールに。
勢いは止まらない。85分にはドリブルで持ち運んでからシュートを放つと、相手DFに当たってコースが変化。そのままゴール右へ吸い込まれ、ハットトリックを達成した。
後半からの投入で一気に３ゴール。大卒ルーキーの離れ業に、SNS上でもファンが騒然。「まじですごくね？」「凄まじい」「とんでもないのが出てきたなぁ」「後半から出場でハットトリックはエグい」「期待の星！」「もはや理解が追いつきません笑」「持山は将来の日本代表だろ！」と驚きの声が相次いでいる。
なお、その後は１失点こそしたものの、３−１で勝利。期待のルーキーがチームを勝利に導いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】期待の大卒ルーキー持山匡佑の強烈ミドル弾！