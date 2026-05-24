川崎の持山が圧巻の３ゴールを挙げた。(C)SOCCER DIGEST

写真拡大

　大卒ルーキーが衝撃の大爆発だ。

　川崎フロンターレは５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で水戸ホーリーホックと敵地で対戦。今季、中央大から加入したルーキーの持山匡佑が、後半からの出場で圧巻の３ゴールを叩き込んだ。

　０−０で迎えた後半開始からピッチに立った持山は、58分にまず魅せる。左サイドからのクロスをゴール前で収めると、巧みな反転から左足を一閃。鮮やかにネットを揺らし、先制点を奪った。これが自身のプロ初ゴールに。

　さらに78分には、ペナルティエリア手前中央でボールを受けると、迷いなく右足を振り抜く。強烈なミドルシュートがゴール左へ突き刺さり、この日２点目をマークした。
 
　勢いは止まらない。85分にはドリブルで持ち運んでからシュートを放つと、相手DFに当たってコースが変化。そのままゴール右へ吸い込まれ、ハットトリックを達成した。

　後半からの投入で一気に３ゴール。大卒ルーキーの離れ業に、SNS上でもファンが騒然。「まじですごくね？」「凄まじい」「とんでもないのが出てきたなぁ」「後半から出場でハットトリックはエグい」「期待の星！」「もはや理解が追いつきません笑」「持山は将来の日本代表だろ！」と驚きの声が相次いでいる。

　なお、その後は１失点こそしたものの、３−１で勝利。期待のルーキーがチームを勝利に導いた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】期待の大卒ルーキー持山匡佑の強烈ミドル弾！

 