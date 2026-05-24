鳥取vs大分 スタメン発表
[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第18節](Axis)
※14:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 4 二階堂正哉
DF 34 鄭翔英
DF 42 金浦真樹
MF 7 小澤秀充
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 27 本保奏希
FW 10 三木直土
FW 24 星景虎
控え
GK 1 寺沢優太
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 14 河村匠
DF 55 大嶋春樹
DF 66 ムン・ミン
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
FW 9 篠田大輝
FW 72 チャ・ウォンジュン
監督
林健太郎
[大分トリニータ]
先発
GK 1 田中悠也
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
DF 33 宮川歩己
MF 5 中川寛斗
MF 7 吉田真那斗
MF 9 有馬幸太郎
MF 15 屋敷優成
MF 18 野嶽惇也
MF 72 山口卓己
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 30 戸根一誓
MF 16 茂平
MF 19 小酒井新大
MF 35 佐藤丈晟
MF 37 木本真翔
FW 13 伊佐耕平
FW 14 宇津元伸弥
監督
四方田修平
※14:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 4 二階堂正哉
DF 34 鄭翔英
DF 42 金浦真樹
MF 7 小澤秀充
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 27 本保奏希
FW 10 三木直土
FW 24 星景虎
控え
GK 1 寺沢優太
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 14 河村匠
DF 66 ムン・ミン
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
FW 9 篠田大輝
FW 72 チャ・ウォンジュン
監督
林健太郎
[大分トリニータ]
先発
GK 1 田中悠也
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
DF 33 宮川歩己
MF 5 中川寛斗
MF 7 吉田真那斗
MF 9 有馬幸太郎
MF 15 屋敷優成
MF 18 野嶽惇也
MF 72 山口卓己
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 30 戸根一誓
MF 16 茂平
MF 19 小酒井新大
MF 35 佐藤丈晟
MF 37 木本真翔
FW 13 伊佐耕平
FW 14 宇津元伸弥
監督
四方田修平