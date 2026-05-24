[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第18節](Axis)

※14:00開始

主審:北沢倫章

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 47 桃井玲

DF 4 二階堂正哉

DF 34 鄭翔英

DF 42 金浦真樹

MF 7 小澤秀充

MF 15 木内達也

MF 18 荒井涼

MF 21 矢島慎也

MF 27 本保奏希

FW 10 三木直土

FW 24 星景虎

控え

GK 1 寺沢優太

DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 14 河村匠

DF 55 大嶋春樹

DF 66 ムン・ミン

MF 2 藤田一途

MF 8 東條敦輝

FW 9 篠田大輝

FW 72 チャ・ウォンジュン

監督

林健太郎

[大分トリニータ]

先発

GK 1 田中悠也

DF 6 三竿雄斗

DF 31 ペレイラ

DF 33 宮川歩己

MF 5 中川寛斗

MF 7 吉田真那斗

MF 9 有馬幸太郎

MF 15 屋敷優成

MF 18 野嶽惇也

MF 72 山口卓己

FW 17 キム・ヒョンウ

控え

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 2 岡本拓也

DF 30 戸根一誓

MF 16 茂平

MF 19 小酒井新大

MF 35 佐藤丈晟

MF 37 木本真翔

FW 13 伊佐耕平

FW 14 宇津元伸弥

監督

四方田修平