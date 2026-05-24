宮崎vs滋賀 スタメン発表
[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第18節](いちご)
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 2 長友海翔
DF 15 安部崇士
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 1 伊東倖希
DF 4 井出敬大
DF 14 白石智之
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 17 木下礼生
MF 18 秋山駿
MF 32 海口彦太
MF 44 藤谷壮
FW 10 人見拓哉
控え
GK 21 櫛引政敏
DF 2 平井駿助
MF 16 鈴木翔太
MF 24 ロメロ・フランク
MF 26 角田駿
MF 28 田部井悠
FW 9 森本ヒマン
FW 11 三宅海斗
FW 15 菊島卓
監督
和田治雄
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 2 長友海翔
DF 15 安部崇士
MF 6 大熊健太
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 1 伊東倖希
DF 4 井出敬大
DF 14 白石智之
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 17 木下礼生
MF 18 秋山駿
MF 32 海口彦太
MF 44 藤谷壮
FW 10 人見拓哉
控え
GK 21 櫛引政敏
DF 2 平井駿助
MF 16 鈴木翔太
MF 24 ロメロ・フランク
MF 26 角田駿
MF 28 田部井悠
FW 9 森本ヒマン
FW 11 三宅海斗
FW 15 菊島卓
監督
和田治雄