[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第18節](いちご)

※14:00開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 1 茂木秀

DF 24 松本雄真

DF 28 眞鍋旭輝

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

MF 5 渡邉英祐

MF 7 阿野真拓

MF 10 井上怜

MF 27 山内陸

MF 47 奥村晃司

FW 11 土信田悠生

控え

GK 31 岡本享也

DF 2 長友海翔

DF 15 安部崇士

MF 6 大熊健太

MF 8 力安祥伍

FW 18 佐藤遼

FW 40 安藤陸登

FW 42 松本ケンチザンガ

FW 58 武颯

監督

大熊裕司

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 1 伊東倖希

DF 4 井出敬大

DF 14 白石智之

DF 55 小野寺健也

MF 7 久保田和音

MF 8 中村健人

MF 17 木下礼生

MF 18 秋山駿

MF 32 海口彦太

MF 44 藤谷壮

FW 10 人見拓哉

控え

GK 21 櫛引政敏

DF 2 平井駿助

MF 16 鈴木翔太

MF 24 ロメロ・フランク

MF 26 角田駿

MF 28 田部井悠

FW 9 森本ヒマン

FW 11 三宅海斗

FW 15 菊島卓

監督

和田治雄