どうした久保建英、まさかの２戦連続出番なしで今季終了…ソシエダ４年目は24試合２G４A。チームはエスパニョールと１−１ドローで８戦未勝利締め

どうした久保建英、まさかの２戦連続出番なしで今季終了…ソシエダ４年目は24試合２G４A。チームはエスパニョールと１−１ドローで８戦未勝利締め