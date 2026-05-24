出番なしでシーズンを終えた久保。(C)Getty Images

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　現地時間５月23日に開催されたラ・リーガの最終節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが、エスパニョールとアウェーで対戦した。

　前節出番なしに終わった久保がベンチスタートとなったソシエダは28分、セルヒオ・ゴメスのクロスにオスカールソンが合わせ、先制に成功する。

　54分にはドーランにネットを揺らされたものの、ファウルで取り消しとなる。
 
　しかし65分、ロベルト・フェルナンデスに押し込まれて同点ゴールを許す。

　最後まで久保に声が掛からないまま、このまま１−１のドローで終了。８戦未勝利で閉幕を迎えた。

 　ハムストリングの負傷で２か月の離脱があった久保は、リーグ戦24試合の出場で２ゴール・４アシスト。不本意な結果で、ソシエダ４年目のシーズンを終えた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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