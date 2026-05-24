どうした久保建英、まさかの２戦連続出番なしで今季終了…ソシエダ４年目は24試合２G４A。チームはエスパニョールと１−１ドローで８戦未勝利締め
現地時間５月23日に開催されたラ・リーガの最終節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが、エスパニョールとアウェーで対戦した。
前節出番なしに終わった久保がベンチスタートとなったソシエダは28分、セルヒオ・ゴメスのクロスにオスカールソンが合わせ、先制に成功する。
54分にはドーランにネットを揺らされたものの、ファウルで取り消しとなる。
しかし65分、ロベルト・フェルナンデスに押し込まれて同点ゴールを許す。
最後まで久保に声が掛からないまま、このまま１−１のドローで終了。８戦未勝利で閉幕を迎えた。
ハムストリングの負傷で２か月の離脱があった久保は、リーグ戦24試合の出場で２ゴール・４アシスト。不本意な結果で、ソシエダ４年目のシーズンを終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
前節出番なしに終わった久保がベンチスタートとなったソシエダは28分、セルヒオ・ゴメスのクロスにオスカールソンが合わせ、先制に成功する。
54分にはドーランにネットを揺らされたものの、ファウルで取り消しとなる。
しかし65分、ロベルト・フェルナンデスに押し込まれて同点ゴールを許す。
最後まで久保に声が掛からないまま、このまま１−１のドローで終了。８戦未勝利で閉幕を迎えた。
ハムストリングの負傷で２か月の離脱があった久保は、リーグ戦24試合の出場で２ゴール・４アシスト。不本意な結果で、ソシエダ４年目のシーズンを終えた。
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