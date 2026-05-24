フォロワー総数100万超のクリエイターとコラボ！ NARU FACTORY「#日本製ファッション応援プロジェクト」

記事ポイント 1953年創業の大阪・泉州発「NARU FACTORY」が2026年3月1日に「#日本製ファッション応援プロジェクト」を始動インフルエンサーやイラストレーターとの共創型コラボ商品を複数展開中日本製衣料の国内流通比率が約1〜2％まで低下する現状を受け、縫製工場の存続を支援するコミュニティを形成 1953年創業の大阪・泉州発「NARU FACTORY」が2026年3月1日に「#日本製ファッション応援プロジェクト」を始動インフルエンサーやイラストレーターとの共創型コラボ商品を複数展開中日本製衣料の国内流通比率が約1〜2％まで低下する現状を受け、縫製工場の存続を支援するコミュニティを形成

国内で服を作る文化を守ろうとする動きが、大阪から広がっています。

南出メリヤスが運営するファクトリーブランド「NARU FACTORY」は、2026年3月1日に「#日本製ファッション応援プロジェクト」を始動し、インフルエンサーやイラストレーターとの共創型コラボ商品を次々と発表しています。

日本製衣料の国内流通比率が約1〜2％にまで落ち込む現状を背景に、作り手と使い手をつなぐコミュニティの形成を目指しています。

NARU FACTORY「#日本製ファッション応援プロジェクト」





ブランド名：NARU FACTORY運営：南出メリヤス株式会社所在地：大阪府創業：1953年プロジェクト始動：2026年3月1日

NARU FACTORYは、オフホワイト・ピンク・ブルーの3色展開によるクルーネックニットセーターをはじめ、大阪・泉州の自社工場でデザイン・パターン・縫製・検品をすべて一貫して手がける日本製ファクトリーブランドです。

「#日本製ファッション応援プロジェクト」は、日本製の服を愛する生活者と国内縫製工場をつなぐことを目的に立ち上げられ、インフルエンサーやクリエイターが企画段階から参画する共創型のコラボ商品を複数展開しています。

令和5年11月に製造産業局が発行した資料によると、日本製衣料品の国内流通比率は現在約1〜2％にまで低下しています。

安価な海外大量生産品が市場の大半を占めるなか、国内の縫製工場は仕事の確保が難しい状況に直面しており、プロジェクトはこの現実を背景に立ち上げられています。

コラボ商品ラインアップ

本プロジェクトでは、SNSで活躍するインフルエンサーやイラストレーターとの共創型コラボ商品が展開されています。

Instagramフォロワー2.8万人のインフルエンサーaiとのコラボ商品、フォロワー9.2万人のインフルエンサーあさことのコラボ商品がそれぞれ複数アイテムで展開されています。

ファッション誌「FUDGE」のソーシャルアカウントであるファッジフレンド（フォロワー69.5万人）と連携したmomoとのコラボプリントTシャツも用意されており、Instagramフォロワー10.3万人のイラストレーターむぴーとのコラボによるプリントTシャツ「6mp-01」もラインアップに加わっています。

各コラボ商品はNARU FACTORYの公式オンラインショップで取り扱われています。

インフルエンサー・クリエイターが企画段階から関与することで、日本製という背景や価値まで込みで発信される設計になっています。

プロジェクトへの参加とパートナー制度

「#日本製ファッション応援プロジェクト」「#やっぱり日本製の服が好き」「#日本の縫製工場を元気にしたい」のいずれかのハッシュタグをInstagramなどのSNSに付けて投稿すると、誰でもプロジェクトに参加できます。

投稿は全国の縫製工場へのエールとして機能する仕組みになっています。

プロジェクトへの理念に共感し継続的に発信できる方や専門的な視点で企画に関わることができる方は、「プロジェクトパートナー」としての参加が可能です。

パートナーには商品企画への参加、新作商品の先行体験、展示会への招待、モニターやアンケートへの参加といった機会が提供される予定です。

1953年創業・大阪泉州の自社工場





木造建物の前に女性従業員約12名が2列で並ぶモノクロ写真が、NARU FACTORYの出発点を伝えています。

南出メリヤスは1953年に創業し、70年以上にわたって大阪・泉州の自社工場で衣料品の一貫生産を続けてきています。





現在の南出メリヤスは、デザイン・パターン・縫製・検品までの全工程を自社内で完結させる体制を維持しています。

「#日本製ファッション応援プロジェクト」は、こうした長年の一貫生産の蓄積を基盤に、国内ものづくりの価値を現代の消費者に届けるための発信活動として位置づけられています。

「#日本製ファッション応援プロジェクト」は、1953年創業の南出メリヤスが70年以上積み重ねてきた大阪・泉州の一貫生産体制を背景に、国内流通比率約1〜2％という現実を変えようとする取り組みです。

インフルエンサーaiやあさこ、イラストレーターむぴーといったフォロワー総数100万人超のクリエイターたちと企画段階から作り上げたコラボ商品は、着る体験そのものに「日本製を選ぶ理由」を込めています。

SNSへのハッシュタグ投稿から参加できるプロジェクトパートナー制度まで、関わり方の幅が広いのも特徴です。

NARU FACTORY「#日本製ファッション応援プロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「#日本製ファッション応援プロジェクト」にSNSから参加するにはどうすればよいですか？

A. InstagramなどのSNSに「#日本製ファッション応援プロジェクト」「#やっぱり日本製の服が好き」「#日本の縫製工場を元気にしたい」のいずれかのハッシュタグを付けて投稿すると参加できます。

特別な申込手続きは必要ありません。

Q. 「プロジェクトパートナー」とはどのような制度ですか？

A. プロジェクトの理念に共感し継続的に発信できる方や、専門的な視点で企画に関わることができる方向けの参加枠です。

商品企画への参加、新作商品の先行体験、展示会への招待、モニターやアンケートへの参加といった機会が提供される予定で、詳細はNARU FACTORYの公式サイトに案内が掲載されます。

Q. NARU FACTORYのコラボ商品はどこで購入できますか？

A. インフルエンサーaiやあさこ、イラストレーターむぴーとのコラボ商品を含む各アイテムは、NARU FACTORYの公式オンラインショップで取り扱われています。

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