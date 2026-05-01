セリエA 25/26の第38節 ボローニャとインテル・ミラノの試合が、5月24日01:00にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはジョナサン・ロウ（FW）、サンティアゴ・カストロ（FW）、フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、フランチェスコ・エスポジト（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。インテル・ミラノのフェデリコ・ディマルコ（DF）がゴールを決めてインテル・ミラノが先制。

しかし、25分ボローニャが同点に追いつく。フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに42分ボローニャが逆転。トマッソ・ポベガ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とボローニャがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の48分ボローニャが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより3-1。さらにリードを広げる。

54分、インテル・ミラノは同時に3人を交代。ラウタロ・マルティネス（FW）、ニコロ・バレッラ（MF）、フェデリコ・ディマルコ（DF）に代わりアンジュ・ボニー（FW）、ヘンリク・ムヒタリアン（MF）、ルイス・エンリケ（FW）がピッチに入る。

64分、インテル・ミラノのフランチェスコ・エスポジト（FW）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

66分、ボローニャは同時に3人を交代。ロレンツォ・ディシルベストリ（DF）、トマッソ・ポベガ（MF）、レモ・フロイラー（MF）に代わりナディル・ゾルテア（DF）、ニコラ・モロ（MF）、イェンス・オドゴーア（FW）がピッチに入る。

74分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ペタル・スチッチ（MF）からマテオ・コッキ（DF）に交代した。

81分、ボローニャが選手交代を行う。アイビン・ヘランド（DF）からトールビョルン・ヘッゲム（DF）に交代した。

81分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ステファン・デフライ（DF）に代わりルカ・トパロビッチ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

後半終了間際の86分インテル・ミラノのルカ・トパロビッチ（MF）のアシストからアンディ・ディウフ（MF）がゴールを決めて3-3に追いつく。

その後もボローニャの選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、インテル・ミラノは41分にラウタロ・マルティネス（FW）、77分にヘンリク・ムヒタリアン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-24 03:00:15 更新