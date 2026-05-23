◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽最終節 鹿島１―０ＦＣ東京（２３日、メルスタ）

鹿島はＦＣ東京を１―０で下した。後半３５分にＦＷ師岡柊生が決勝点をマークし、西地区１位神戸との“優勝決定戦”に弾みをつけた。

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すでに東地区の１位を確定させている鹿島。ＧＫ早川友基（日本代表）とＤＦキムテヒョン（韓国代表）が不在で臨む西地区１位神戸との“優勝決定戦”をにらみ、Ｗ杯選出コンビに代わってＧＫ梶川裕嗣、ＤＦ関川郁万を先発起用した。

序盤から一進一退の攻防となり、両チームがフォーメーション上の噛み合わせのズレを突いていく展開に。好機は両チームにあったが、０―０での折り返しとなった。

後半はＦＣ東京の最終ラインからのビルドアップに苦しみながらも、徐々に鹿島がペースを握っていく。すると後半３５分、ＭＦ知念慶のスルーパスをＦＷ師岡柊生が華麗に流し込み、途中出場の２人で決勝点を挙げた。

早川に代わって出場した梶川は、後半にビッグセーブ２本を繰り出し、ビルドアップ面でもミスなし。関川も無失点に貢献し、今季１１度目のクリーンシートで９０分を終えた。

これで地域ラウンドの全１８試合が終了となり、鹿島は１５勝（ＰＫ勝ち２試合含む）をマーク。２位のＦＣ東京に勝ち点８差をつけた。

プレーオフラウンドの対戦相手は、西地区１位の神戸。第１戦が３０日（ノエスタ）、第２戦が６月６日（メルスタ）に行われる。