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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」のネコ山が、「【牛乳吹いた】50%還元祭りでゴミ袋を買うべき理由www何度でも来るエアウォレットキャンペーン攻略」と題した動画を公開した。動画では、決済・送金アプリ「エアウォレット」で実施中の最大3,300円分がもらえるキャンペーンの詳細と、その攻略法について解説している。



今回のキャンペーンは大きく3つに分けられる。1つ目は、新規登録者限定でリクルートID連携、本人確認、15,000円以上のチャージを行うと2,000円がプレゼントされるものだ。紹介コードを入力すれば追加で500円が付与される。ネコ山は、類似サービス「pring」の終了に触れ、エアウォレットを「無料の資金移動アプリとして優秀」と評価。楽天銀行やPayPay銀行、auじぶん銀行などの口座を登録して活用する方法を提案した。



2つ目は、全ユーザー対象のQR決済で50%還元（上限300円）されるキャンペーンだ。ローソンやミニストップなどの対象店舗で600円までの買い物が最もお得になる。ネコ山は、コンビニで地域指定のゴミ袋を買うという実用的な使い道も紹介した。3つ目は、新規登録者限定のVisaカード決済で50%還元（上限500円分）されるキャンペーンである。リアルカードの発行には手数料がかかるため、ネコ山は最短3分で発行できる無料のバーチャルカードを利用し、ネット通販で活用することを推奨。「Amazonギフト券は対象外」と明記されている点には注意が必要だと念を押した。



動画の終盤では、これらのキャンペーンの攻略手順を時系列で分かりやすくまとめた。さらに、前回紹介したau PAYカードのリボ払いキャンペーンに関する視聴者からの質問にも回答。「残高スライド方式 3万円コース」の設定方法を、実際のアプリ画面を用いて丁寧に解説している。エアウォレットの各種キャンペーンは6月22日、または7月21日が期限となっている。日々のお買い物を少しでもお得にしたい方は、この機会に活用してみてはいかがだろうか。