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【知っておきたい】韓国で日本の音楽が異常な人気？K-POPにはない「人間っぽさ」の魅力

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大院で博士号を取得したパクくんが、YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」にて「いま、韓国で日本の音楽が異常な人気です…一体なぜ？「K-POPにはない“ある魅力”」に韓国人が言葉を失う3つの理由」と題した動画を公開した。動画では、韓国でなぜ日本の音楽が受け入れられているのか、K-POPとの思想の違いから生じる3つの観点から解説している。



パクくんはまず、日本の「アイドル文化」が韓国で注目されている理由について言及した。K-POPは徹底した分業制により「100点を量産する産業」であるのに対し、日本のアイドルは「70点からのスタート」であり、未完成な状態から成長していく過程を楽しむ文化だと分析。懸命に歌い踊る姿から発散される「人間っぽさ」や「明るいエネルギー」が、完璧さを求める韓国のアイドル文化にはないギャップとして受け入れられているという。



続いて、J-POPにおける「歌い手」の魅力についても解説。YOASOBIやOfficial髭男dismなどを例に挙げ、アーティスト自身が楽曲を制作し、独自の物語やリアルな感情を表現している点を強調した。消費者のニーズに合わせた音楽作りを重視するK-POPに対し、J-POPは歌い手の「個性」や「等身大の感情」が色濃く反映されており、その違いが韓国のリスナーに新鮮な驚きを与えていると語った。



さらに、近年人気を集める「シティポップ」にも触れ、1980年代の日本が持っていた「余裕のある社会の音」が若者を惹きつけていると指摘。携帯電話などがなく、人と人との微妙な距離感や「会えないからこそ感じる感情」が存在した当時の情緒が、現代の韓国人にも響いていると考察した。



最後にパクくんは「文化ってその国の考え方と思想がそのまま染み込んでいる」と語り、日本の音楽文化の背景にある個性を尊重する思想が、韓国人にとって魅力的に映っていると結論づけた。表面的な流行だけでなく、社会構造や人々の考え方の違いを読み解くことの面白さを提示し、動画を締めくくった。