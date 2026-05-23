埼玉県深谷市の自宅で生後間もない女の子の遺体を遺棄したとして、インドネシア国籍の会社員の女が逮捕されました。

死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、インドネシア国籍の会社員、トリピタ・レスタリ容疑者（21）で、深谷市の自宅に生後間もない女の子の遺体を遺棄した疑いが持たれています。

「トリピタ容疑者が去年12月ごろに出産した赤子を遺棄しているかもしれない」と情報提供を受けた警察がトリピタ容疑者の自宅を調べたところ、和室の片隅に消臭剤が乗った段ボールが置かれていて、中から透明なビニール袋に入った遺体が見つかったということです。

警察によりますと、トリピタ容疑者の在留資格は「特定技能1号」で、去年10月に来日。その時には、すでに妊娠していたとみられています。

トリピタ容疑者は調べに対し、「子どもができたら帰国させられると思っていた」「赤ちゃんの遺体があることが会社に伝わったらクビになり、警察に捕まってしまうと思い隠しました」などと容疑を認めているということです。

遺体に目立った外傷はなく、警察が死因を調べています。