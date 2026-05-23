天原、小説デビュー作で電子書籍DL数1位！ ファンタジア文庫「異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る」

記事ポイント 天原の小説デビュー作がファンタジア文庫史上新作新シリーズ電子書籍初月DL数第1位（KADOKAWA調べ）を記録「次にくるライトノベル大賞2025」文庫部門第1位獲得、第3巻が2026年5月20日（水）に発売お笑い芸人・リップグリップ岩永圭吾さんによるスペシャル紹介動画を「スケ大チャンネル(学長岩永)」で公開中 天原の小説デビュー作がファンタジア文庫史上新作新シリーズ電子書籍初月DL数第1位（KADOKAWA調べ）を記録「次にくるライトノベル大賞2025」文庫部門第1位獲得、第3巻が2026年5月20日（水）に発売お笑い芸人・リップグリップ岩永圭吾さんによるスペシャル紹介動画を「スケ大チャンネル(学長岩永)」で公開中

ファンタジア文庫から、天原によるライトノベル『異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る』の第3巻が2026年5月20日（水）に発売されました。

第1巻発売後にファンタジア文庫史上新作新シリーズ電子書籍初月DL数第1位（KADOKAWA調べ）を記録した注目シリーズの最新刊です。

発売を記念して、お笑い芸人・リップグリップ岩永圭吾さんによるスペシャル紹介動画も公開されています。

ファンタジア文庫「異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る」





著者：天原イラスト：じゅん発行：KADOKAWA（ファンタジア文庫）第3巻発売日：2026年05月20日（水）第3巻定価：946円（本体860円＋税）

大人気漫画『異種族レビュアーズ』の原作を担当する天原の小説デビュー作です。

2025年8月20日に第1巻を発売後、ファンタジア文庫史上新作新シリーズ電子書籍初月DL数第1位（KADOKAWA調べ）を記録し、WEBを中心に大きな話題を集めました。

「次にくるライトノベル大賞2025」では文庫部門第1位も獲得しています。

物語の主人公は異世界に転生し、ダンジョン経営を任されます。

宝物や強力なモンスターではなく、美肌の湯・若返りの湯といった日本の温泉文化を軸にした経営方針で、美容を求める女騎士や貴族令嬢、女王までが温泉ダンジョンへ殺到する展開が描かれます。

温泉ダンジョンの評判は国家レベルの経済・外交にまで波及し、異世界に予想外の大変革をもたらしていきます。

物語の世界観





第1巻の表紙には、緑髪の主人公を中心にピンク髪・金髪・赤衣装の女性キャラクターたちが温泉ダンジョンの背景に並んでいます。

2025年8月20日発売・定価858円（本体780円＋税）の第1巻には、書籍化にあたりアウフお嬢様がダンジョンに初めて挑戦する書き下ろしエピソードが収録されています。





第2巻の表紙では、赤髪に角を持つ悪魔系キャラクターが岩場のダンジョン背景に立ち、青黒のコウモリ翼を持つ小柄なキャラクターと対峙する構図が描かれています。

2025年12月19日発売・定価880円（本体800円＋税）の第2巻では、温泉ダンジョンが国家規模の外交・経済に影響を及ぼす展開が続きます。

スペシャル紹介動画





SKB大学学長としても知られるお笑い芸人・リップグリップ岩永圭吾さんが、本作のスペシャル紹介動画をYouTubeチャンネル「スケ大チャンネル(学長岩永)」で公開しています。

天原作品に広く精通する岩永さんが、作品の魅力と独自の視点から見た読みどころを語る内容となっています。

岩永さんは、女性キャラクターたちが温泉を通じて「もっと綺麗になりたい」という欲望を前向きに開花させていく展開を高く評価しています。

天原が構築する世界観と本作の個性を、動画で詳しく紹介しています。

第3巻（定価946円・本体860円＋税）には、アウフお嬢様がダンジョンに初めて挑戦する書き下ろしエピソードが新たに収録されています。

イラストをじゅんが担当する全3巻に加え、岩永圭吾さんによるスペシャル動画も「スケ大チャンネル(学長岩永)」で公開されています。

ファンタジア文庫「異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る」の紹介でした。

よくある質問

Q. 第3巻以外の各巻の発売日と定価は何ですか？

A. 第1巻は2025年8月20日発売・定価858円（本体780円＋税）、第2巻は2025年12月19日発売・定価880円（本体800円＋税）です。

Q. スペシャル紹介動画はどのチャンネルで公開されていますか？

A. お笑い芸人・リップグリップ岩永圭吾さんのYouTubeチャンネル「スケ大チャンネル(学長岩永)」で公開されています。

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