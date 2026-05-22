不穏な「反時計回りの渦」日本の南に

日本の南で「低圧部」が２つ発生しました。「低圧部」は熱帯地方で発生する大気の乱れのことで、発達して「台風のたまご＝熱帯低気圧」、さらに風が強まれば『台風』になることがあるため注意しておきましょう。

【低圧部】は低気圧とは違う

「低圧部」は、周囲に比べて気圧が低く、雲の循環はあるが、中心がはっきりしない「熱帯じょう乱」です。「低圧部」は「低気圧」と区別され、天気図では中心の位置を示していませんが、低気圧と同じ『低』マークで表されます。『低圧部』から【熱帯低気圧】や【台風】が発生することがあるため、注意が必要です。

雨風シミュレーション２３日（土）～６月２日（火）

日本付近は「梅雨前線」の影響で「反時計回りの渦」が現れる前から、雨雲の発生が予想されています。

シミュレーションでは、２５日（月）頃にフィリピンの東に「反時計回りの渦」が現れ北上していきます。３０日（土）には、沖縄の南の海上へ、６月１日（月）や２日（火）には、沖縄本島のすぐ近くに予想されています。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

関東地方の２５日（月）と２６日（火）は３０℃に迫る暑さでしょう。

また、２６日（火）は九州で、２７日（水）は中国・四国・近畿地方で「梅雨入り」の可能性があります。

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