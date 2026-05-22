宇野昌磨＆本田真凜、愛称“しょまりん”名付け親明かす
【モデルプレス＝2026/05/22】プロフィギュアスケーターの宇野昌磨と、同じくプロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が5月22日、記者会見を実施。2人の愛称“しょまりん”の名付け親を明かした。
【写真】アイスダンスチーム結成のカップル、手を握り向かい合うショット
同日、自身のSNSを通じてアイスダンスチームを結成したことを発表した宇野と本田。その発表文の最後には「これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします」と愛称を交えて呼びかけていた。
会見の中で本田は「言っておかないといけないかもしれないんですけど」と切り出し、「チーム名みたいなのを決めなきゃいけないよねっていうので、皆さんが既に使ってくださってる“しょまりん”っていうのを選んだんです」と、チーム名を決めるに至った経緯を説明。続けて「1番最初に、妹が私たちをまとめて呼び出すときに『しょまりん』って言っていたんです。それを使い始めたのが多分きっかけ」と語り、愛称“しょまりん”の誕生秘話を明かした。
前日の21日に「5.22 A TURNING SEASON」と氷上に立つ後ろ姿を投稿していた2人は22日、Instagramにて連名で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。結成の経緯について「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かし、「日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と決意を表明した。
宇野と本田は2022年9月から交際していることを公表している。（modelpress編集部）
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【写真】アイスダンスチーム結成のカップル、手を握り向かい合うショット
◆宇野昌磨＆本田真凜、愛称“しょまりん”名付け親明かす
同日、自身のSNSを通じてアイスダンスチームを結成したことを発表した宇野と本田。その発表文の最後には「これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします」と愛称を交えて呼びかけていた。
◆宇野昌磨＆本田真凜、アイスダンスチーム結成
前日の21日に「5.22 A TURNING SEASON」と氷上に立つ後ろ姿を投稿していた2人は22日、Instagramにて連名で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。結成の経緯について「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かし、「日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と決意を表明した。
宇野と本田は2022年9月から交際していることを公表している。（modelpress編集部）
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