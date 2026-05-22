JRAの今村聖奈騎手（22）が22日まで更新されたお笑いコンビ「ビタミンS」お兄ちゃんのYouTubeチャンネル「お兄ちゃんネル」にゲスト出演。24日に開催される牝馬クラシック第2弾G1「第87回オークス」に挑むジュウリョクピエロの強さについて明かした。

女性騎手初のJRAクラシック騎乗となる今村。相棒は今年1月に芝転向後2連勝中のジュウリョクピエロ。デビュー前から雰囲気を感じていた馬だったという。「OP馬の先輩たちと調教で併せることが多い中で、“調教大将”と言われる馬や重賞名前入りゼッケンの馬と併せ馬をしてもいつも手応えがよかった。自信を持って新馬に乗ったことも覚えてます」と回想した。

前走の忘れな草賞では8枠14番からのスタートだったが、「大外枠は正直嫌だった」と吐露した。「雰囲気は良かったけど、多頭数の大外枠はロスあるかなと思った。ただ外を回して勝てるとは思ってなかった。スタートしてからも“やばっ！思っていた以上に後ろや！”と思ってました。馬のリズムは良かった」とレースを振り返った。

そして3コーナーからは手応え抜群で最後の直線に向いた瞬間には「もう勝つわ！」と確信していたという。「馬群が凝縮してたので“どこまで足を使えるんだろう…”と思っていたら、4コーナーで馬が行く気だったので最後の直線では“もう勝つわ！”と思いました。足が速いので、一瞬で前の馬に追いついちゃう。強いです。乗っていて気持ち良かったです」と“相棒”を称賛した。

ジュウリョクピエロの父は三冠馬オルフェーヴル。過去にはゲート裏で振り落とされるほど、父と同じく気性難な一面も持っているようだ。「レース前まではすごく疲れさせてくれるんですけど、競馬では疲れないですね。この馬は落とされないかが心配になる。やっぱりオルフェーヴルなんですかね」と笑顔を見せながら説明した。

今村自身も東京2400メートルに初騎乗。「自分の中でネックは東京2400が初騎乗ですけど、モチベーションもすごく上がっていて、この期間を楽しんでいて、適度な緊張感もあります」と意気込んだ。