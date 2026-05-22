2023年に“貧乏球団”レイズが持ちかけていたトレードとは…

ドジャースの大谷翔平投手は、メジャーに挑戦した2018年から6年間をエンゼルスで過ごした。2023年にはトレード期限までに“放出”されるかが大きな注目を集めたが、ここにきてレイズが驚きのトレードを持ちかけていたことが判明した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」の敏腕記者ケン・ローゼンタール氏が伝えた。

「ショウヘイ・オオタニがレイズへ？ 球界を驚かせただろう」と題した記事では、今季の総年俸MLB28位という“貧乏球団”のレイズが、2023年にジュニオール・カミネロ内野手を交換相手として大谷とのトレードを持ちかけていたことを報じている。

「事情を知る複数の関係者によると、2023年トレード期限前に彼らの名前を含む（複数の選手のトレード案が）両球団で真剣に協議されていたという」としたが、結果的には実現せず。大谷はFAで2024年からドジャースに移籍した。

カミネロは当時2Aに所属していた。「もう1人は当時A+に所属していた20歳のカーソン・ウィリアムズ内野手だ。オオタニは（シーズン終了後にFAになるので実質）レンタル移籍だったが、エンゼルスはさらにもう1人求めていたという。複数の関係者によると、レイズは成立させるために（カミネロやウィリアムズよりは）劣る選手も付け加える用意があったという」と詳細を明かしている。2023年の成績を見てみると、カミネロは2Aで81試合に出場して打率.309、本塁打20、打点62、OPS.921、ウィリアムズはA+で105試合に出場して打率.254、本塁打23、打点77、OPS.857だった。

2022年のトレード期限では、大谷とパドレスの生え抜きスター選手でもあるジャクソン・メリル外野手ら複数人のトレード案が急浮上していただけに、同メディアは「エンゼルスにとって、モレノオーナーがトレードを成立させなかったことは、オオタニの『もしも（トレードしていれば……）』をまたひとつ思い出させる出来事になった」と指摘する。

モレノオーナーはトレードを妨げたが、エンゼルスは2022年、2023年ともにシーズン73勝89敗。「もしオオタニを（FAで）残留させることができていれば、失敗はまだ許されただろう。しかし最高の選手を放出して得た唯一の補償は、2024年の全体74位の指名権だった。のちに右腕のライアン・ジョンソンを獲得している」。ジョンソンはいまだ目立った活躍をしていないこともあり“恨み節”だ。

カミネロは2023年9月にメジャーデビューして、昨季154試合で45本塁打を放ってブレーク。今年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ではドミニカ共和国代表に選出され、今季もすでに48試合で13本塁打をマークしていている。（Full-Count編集部）