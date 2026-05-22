『田鎖ブラザーズ』第6話 “真”岡田将生＆“稔”染谷将太、重要人物による“取材ノート”の存在を知る
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第6話が22日の今夜放送される。
【写真】謎の女性を演じる渡辺真起子『田鎖ブラザーズ』第6話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
■第6話あらすじ
稔の調べにより、父・朔太郎（和田正人）が働く辛島金属工場ではかつて拳銃が作られていて、それが暴力団「五十嵐組」に流れて犯罪に使用されていた可能性が浮上する。さらに真と稔は、津田（飯尾和樹）が取材していたノートの存在を知る。
そんな中、青委署管内で西浦綾香という20代女性が単独交通事故により死亡する。しかし遺体の状況から死因は不自然な車体不良による一酸化炭素中毒で、何者かの工作による殺人の可能性が浮上。さらに綾香の婚約者・拓海の証言から、綾香は3年前に道路に飛び出してきた女性をはねて死亡させたものの不起訴処分を受けていたことが発覚する。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】謎の女性を演じる渡辺真起子『田鎖ブラザーズ』第6話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
稔の調べにより、父・朔太郎（和田正人）が働く辛島金属工場ではかつて拳銃が作られていて、それが暴力団「五十嵐組」に流れて犯罪に使用されていた可能性が浮上する。さらに真と稔は、津田（飯尾和樹）が取材していたノートの存在を知る。
そんな中、青委署管内で西浦綾香という20代女性が単独交通事故により死亡する。しかし遺体の状況から死因は不自然な車体不良による一酸化炭素中毒で、何者かの工作による殺人の可能性が浮上。さらに綾香の婚約者・拓海の証言から、綾香は3年前に道路に飛び出してきた女性をはねて死亡させたものの不起訴処分を受けていたことが発覚する。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。