「可愛いだけじゃない！？ピングー展」東京・有楽町で7月開催 アニメで使用のクレイモデルや絵コンテ展示
【女子旅プレス＝2026/05/21】東京・有楽町のYURAKUCHO MUSEUMで「可愛いだけじゃない！？ピングー展」が、2026年7月10日（金）から9月6日（日）まで開催。“遊園地”をテーマにした体験型エキシビションで、実際の制作で使われた貴重なクレイモデルや資料の展示、「ピングーの家」を再現したフォトスポットが登場する。
【写真】「可愛いだけじゃない！？ピングー展」展示イメージ
同展は、これまで知らなかったピングーの魅力を見て、触れて、楽しむ体験型の展覧会。実際のアニメーション制作で使用された貴重なクレイモデルや、初期スタジオの記録、絵コンテなどの制作資料が公開され、作品の原点に触れることができる。
また、会場内にはアニメでおなじみの「ピングーの家」をイメージしたフォトスポットが登場。喜怒哀楽が豊かな「表情」やユーモラスな「動き」、言葉がなくても伝わる「ピングー語」に焦点を当てたコンテンツが充実しており、クレイアニメーションならではの自由で愛らしい世界観を体感できる。なお、ピングーをモチーフにした展覧会のグッズ情報は6月末頃に発表予定だ。
Instagramフォロワー数400万人を超える人気のミニチュア写真家・見立て作家である田中達也氏と、ピングーのコラボレーションが決定した。会場では、過去にSNSで発表されて話題を呼んだ「ピン具ー（グー）おにぎり」など3作品が初展示されるほか、同展のために制作中の新作も公開予定となっている。なお開幕前日までの事前購入特典として、チケット1枚につき展覧会のオリジナルクリアしおり（全5種）がランダムで1枚プレゼントされる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・会期：2026年7月10日（金）〜2026年9月6日（日）※会期中無休
・会場：YURAKUCHOMUSEUM（東京・有楽町）
〒100-0005東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
東京国際フォーラム地下1階
・開館時間：10:00〜18:00（最終入場17:30）
土日祝、7月10日（金）、8月10日（月）〜14日（金）
10:00〜20:00（最終入場19:30）
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【写真】「可愛いだけじゃない！？ピングー展」展示イメージ
◆“遊園地”をテーマにした体験型展示「ピングー展」
同展は、これまで知らなかったピングーの魅力を見て、触れて、楽しむ体験型の展覧会。実際のアニメーション制作で使用された貴重なクレイモデルや、初期スタジオの記録、絵コンテなどの制作資料が公開され、作品の原点に触れることができる。
◆ミニチュア写真家・田中達也氏との特別コラボ
Instagramフォロワー数400万人を超える人気のミニチュア写真家・見立て作家である田中達也氏と、ピングーのコラボレーションが決定した。会場では、過去にSNSで発表されて話題を呼んだ「ピン具ー（グー）おにぎり」など3作品が初展示されるほか、同展のために制作中の新作も公開予定となっている。なお開幕前日までの事前購入特典として、チケット1枚につき展覧会のオリジナルクリアしおり（全5種）がランダムで1枚プレゼントされる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■「可愛いだけじゃない！？ピングー展」
・会期：2026年7月10日（金）〜2026年9月6日（日）※会期中無休
・会場：YURAKUCHOMUSEUM（東京・有楽町）
〒100-0005東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
東京国際フォーラム地下1階
・開館時間：10:00〜18:00（最終入場17:30）
土日祝、7月10日（金）、8月10日（月）〜14日（金）
10:00〜20:00（最終入場19:30）
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