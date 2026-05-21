新人王クーパー・フラッグを含む3選手が満票でファーストチーム選出／オールルーキーチーム

5月21日（現地時間20日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのオールルーキーチームを発表した。

新人王に輝いたクーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）、得票ポイントで2位のコン・カニップル（シャーロット・ホーネッツ）、3位に入ったVJ・エッジコム（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）の3選手が満票で選出。ファーストチームにはこの3選手のほか、サンアントニオ・スパーズのディラン・ハーパー、メンフィス・グリズリーズのセドリック・キャワードが名を連ねている。

セカンドチームではニューオーリンズ・ペリカンズのデリック・クイーンとジェレマイア・フィアーズ、サクラメント・キングスのマクシーム・レイノー、ユタ・ジャズのエース・ベイリー、トロント・ラプターズのコリン・マレー・ボイルズが選ばれた。

今シーズンのオールルーキーチームのメンバーと、1位票2ポイント、2位票1ポイントが加算される獲得ポイントは下記のとおり。落選した中で最多ポイントを獲得したのは、ライアン・コークブレンナー（ホーネッツ）の43ポイントだった。



※所属チーム名は略称、並びは獲得ポイント順、カッコ内の数字が1位票獲得数

◆■NBA 2025－26シーズン オールルーキーチーム投票結果

＜ファーストチーム＞



VJ・エッジコム（シクサーズ）：200ポイント（100）



クーパー・フラッグ（マーベリックス）：200ポイント（100）



コン・カニップル（ホーネッツ）：200ポイント（100）



ディラン・ハーパー（スパーズ）：193ポイント（93）



セドリック・キャワード（グリズリーズ）：125ポイント（29）



The 2025-26 @Kia NBA All-Rookie First Team!

Cedric Coward

VJ Edgecombe

Cooper Flagg

Dylan Harper

Kon Knueppel pic.twitter.com/a5A8GQjB6z

- NBA (@NBA) May 20, 2026

＜セカンドチーム＞



デリック・クイーン（ペリカンズ）：110ポイント（16）



マクシーム・レイノー（キングス）：110ポイント（26）



ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ）：109ポイント（17）



エース・ベイリー（ジャズ）：107ポイント（11）



コリン・マレー・ボイルズ（ラプターズ）：66ポイント（8）



The 2025-26 @Kia NBA All-Rookie Second Team!

Ace Bailey

Jeremiah Fears

Collin Murray-Boyles

Derik Queen

Maxime Raynaud pic.twitter.com/GQ9rfIakUa

- NBA (@NBA) May 20, 2026

【動画】オールルーキーファーストチーム入りした5選手のベストプレー集！





