新人王クーパー・フラッグを含む3選手が満票でファーストチーム選出／オールルーキーチーム
5月21日（現地時間20日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのオールルーキーチームを発表した。
新人王に輝いたクーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）、得票ポイントで2位のコン・カニップル（シャーロット・ホーネッツ）、3位に入ったVJ・エッジコム（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）の3選手が満票で選出。ファーストチームにはこの3選手のほか、サンアントニオ・スパーズのディラン・ハーパー、メンフィス・グリズリーズのセドリック・キャワードが名を連ねている。
セカンドチームではニューオーリンズ・ペリカンズのデリック・クイーンとジェレマイア・フィアーズ、サクラメント・キングスのマクシーム・レイノー、ユタ・ジャズのエース・ベイリー、トロント・ラプターズのコリン・マレー・ボイルズが選ばれた。
今シーズンのオールルーキーチームのメンバーと、1位票2ポイント、2位票1ポイントが加算される獲得ポイントは下記のとおり。落選した中で最多ポイントを獲得したのは、ライアン・コークブレンナー（ホーネッツ）の43ポイントだった。
※所属チーム名は略称、並びは獲得ポイント順、カッコ内の数字が1位票獲得数
◆■NBA 2025－26シーズン オールルーキーチーム投票結果
＜ファーストチーム＞
VJ・エッジコム（シクサーズ）：200ポイント（100）
クーパー・フラッグ（マーベリックス）：200ポイント（100）
コン・カニップル（ホーネッツ）：200ポイント（100）
ディラン・ハーパー（スパーズ）：193ポイント（93）
セドリック・キャワード（グリズリーズ）：125ポイント（29）
The 2025-26 @Kia NBA All-Rookie First Team!
Cedric Coward
VJ Edgecombe
Cooper Flagg
Dylan Harper
Kon Knueppel pic.twitter.com/a5A8GQjB6z
- NBA (@NBA) May 20, 2026
＜セカンドチーム＞
デリック・クイーン（ペリカンズ）：110ポイント（16）
マクシーム・レイノー（キングス）：110ポイント（26）
ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ）：109ポイント（17）
エース・ベイリー（ジャズ）：107ポイント（11）
コリン・マレー・ボイルズ（ラプターズ）：66ポイント（8）
The 2025-26 @Kia NBA All-Rookie Second Team!
Ace Bailey
Jeremiah Fears
Collin Murray-Boyles
Derik Queen
Maxime Raynaud pic.twitter.com/GQ9rfIakUa
- NBA (@NBA) May 20, 2026
【動画】オールルーキーファーストチーム入りした5選手のベストプレー集！