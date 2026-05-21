ブラッド・ピットが『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）のクリフ・ブース役に戻ってくる新作映画が、2026年11月25日より世界のIMAX劇場で2週間限定上映されることがわかった。その後、12月23日よりNetflixで配信開始となる。Netflix公式サイトが発表した。

本作は『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』にてブラッド・ピットが演じた運転手兼スタントマン、クリフ・ブースの新たな冒険を描く物語。タランティーノの未発表脚本を、『ファイト・クラブ』（1999）『セブン』（1995）などでピットとタッグを組んだ巨匠デヴィッド・フィンチャーが監督した。

『ワンハリ』は1969年の出来事が描かれたが、本作の舞台は1977年。Netflixによれば、そこには「まったく異なるハリウッド」が広がっているという。

共演には、エリザベス・デビッキ、スコット・カーン、カーラ・グギーノ、ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世、ピーター・ウェラー、マット・グローブ、JB・タデナ、コーリー・フォーゲルマニス、カレン・カラグリアンが名を連ねる。プロデューサーはピットとシアン・チャフィン。

フィンチャー組のスタッフも集結している。撮影監督は『Mank／マンク』（2020）『ザ・キラー』（2023）のエリック・メッサーシュミット、美術はドナルド・グラハム・バート、編集はカーク・バクスター。衣装デザインはトリッシュ・サマーヴィル、音響デザインはレン・クライス、スタントコーディネーターはデイヴ・マコンバーが務める。

タランティーノが生んだキャラクターを、フィンチャーがいかに再解釈するのか。ピットにとっても、フィンチャーとは『セブン』（1995）『ファイト・クラブ』（1999）『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』（2008）に続く再タッグとなる。映画ファン垂涎の組み合わせがIMAXに。「世界のIMAX劇場で」とアナウンスされているが、日本での上映情報は公式発表を待とう。

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