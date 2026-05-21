田中碧は先発したホーム試合で23勝2分

日本代表MF田中碧の所属するイングランド1部リーズ・ユナイテッドは、5月17日のプレミアリーグ第37節でブライトンと対戦して1-0で勝利した。

この試合、田中は8試合連続で先発出場を果たしたが、田中が先発した試合は負けていないという不敗記録に注目が集まっている。

今シーズンのリーズは、ここまでリーグ戦11勝14分け12敗という成績であり、最終節で五分に戻せるかが決まることとなる。20クラブ中14位という順位からも、簡単なシーズンではなかったことがうかがえるが、田中が先発したホームゲームは、その限りではないというデータが出ている。

2024年夏に当時2部リーグのリーズと4年契約を結んだ田中は、大活躍を見せて1年目からチャンピオンシップ優勝とプレミア昇格の中心的存在となった。今季も一時期は起用を見送られていたが、シーズン終盤にはレギュラーの座を取り戻している。そして、そんな田中がリーズに加入してからのホームゲームは、25試合で23勝2分と無敗であり、プレミアリーグに昇格した今季も先発したホームゲームは6戦全勝となっているのだ。

衝撃的ですらあるこの記録について、SNSでは「こうやって目につく分かりやすい数字を残せるのも、また才能」「やっぱり田中碧強運なんだよ」「まだ無敗なのすごすぎる」「信じられない記録」「エランド・ロードそのものが田中碧を守ってるレベル」「田中碧先発＝勝点自動回収モード入ってる」「バグみたいな勝率」「まさに幸運のお守り」「サッカーの神でも付いてそう」「一時期干されてたのほんま謎」「彼は持っている」というコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）