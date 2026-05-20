»Ë¾å½é¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤¬ËëÆâÁ´¼èÁÈ¤Ë·ü¾Þ·Ç½Ð¡¡1Æü¤Ç95ËÜ¡¡À¾Â¼¼ÒÄ¹¡ÖÂ¾¤Î´ë¶È¤µ¤ó¤âÂ³¤¤¤Æ¡×
¡¡¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¬20Æü¡¢ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê11ÆüÌÜ¤ÎËëÆâÁ´¼èÁÈ¡Ê19ÈÖ¡Ë¤Ë·ü¾Þ¤ò·Ç½Ð¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¡Ê56¡Ë¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç´ÑÀï¤·¡Ö2²£¹Ë¤¬ÉÔºß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÏ»Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Î»î¤ß¤òÃÎ¤Ã¤ÆÂ¾¤Î´ë¶È¤µ¤ó¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂçÁêËÐ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢2025Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç½é¤á¤Æ·ü¾Þ¤ò·Ç½Ð¡£°ÊÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¸µÂç´Ø¡¦ÉðÁÐ»³¤¬»Õ¾¢¤òÌ³¤á¤ëÆ£ÅçÉô²°¤Î¸å±ç¼Ô¤È¤·¤ÆËëÆâ¤ÎÆ£ÀÄ±À¡¢Æ£Î¿²ï¤é¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¥×¥íÌîµå¤ò´ÑÀï¤·¤¿ºÝ¤ËÁª¼êÌ¾´Õ¤ò¸«¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¯Êð1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñµ»¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ»Î¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢°úÂà¸å¤â¶¨²ñ¤Ë»Ä¤ì¤ë¿Í¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÎÏ»Î¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ËëÆâÁ´¼èÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ü¾Þ´ú¤ò·Ç½Ð¤¹¤ë½é¤Î»î¤ß¤ò´ë²è¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î·ü¾Þ¤òÎÏ»Î¤Ø´Ô¸µ¤·±þ±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡²Æ¾ì½ê10ÆüÌÜ¤ÎËëÆâºÇ½é¤Î¼èÁÈ¡¢¸æÖÖ³¤¡½±©½Ð»³¤«¤é·ë¤Ó¤Î¶×ºù¡½ÀµÂå¤Þ¤Ç19ÈÖ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î·ü¾Þ´ú5ËÜ¤¬ÅÚÉ¶¤ò¼þ²ó¤·¡Ö¤¿¤ó¤¿¤ó¡¡¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î´ÛÆâÊüÁ÷¤¬95²ó¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âÎÏ»Î¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»î¤ß¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¾¤Î´ë¶È¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÎÏ»Î¤ÎµëÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡£ËëÆâ¤ÎÎÏ»ÎÁ´°÷¤¬1²¯±ß°Ê¾å¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡þÀ¾Â¼¡¡À¿»Ê¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¡¦¤»¤¤¤¸¡Ë1970Ç¯¡Ê¾¼45¡Ë5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î56ºÐ¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢1995Ç¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ê¸½¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡Ë¤òÀßÎ©¡£¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¤Ë¤·¤¿¤óART¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£