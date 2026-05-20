この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

※本記事は、TikGadgetがメーカーよりレビュー記事執筆用に提供を受けた製品について、実機レビュー動画の内容を紹介するものです。なお、動画の制作・投稿に関して金銭の授受はありません。



YouTubeチャンネル「TikGadget - ティックガジェット」が、コードレス掃除機「UWANT V800」を紹介する動画「髪の毛ゼロ絡まり!? 自動ゴミ収集＆フィルター清掃対応『UWANT V800』が想像以上だった」を公開した。



今回取り上げられているUWANT V800は、髪の毛が絡みにくい独自ブラシに加え、自動ゴミ収集やフィルター清掃機能を備えたコードレス掃除機。掃除機がけだけでなく、使用後のゴミ捨てやブラシ掃除の手間まで減らせる点が特徴だ。



動画ではまず、パッケージ内容や付属アタッチメントを紹介。その後、実際に本体を使いながら、吸引力や取り回し、使い勝手をチェックしている。本体はやや大柄で重さもあるものの、ヘッドを床に預けるように動かせばスムーズに掃除できるとのこと。ヘッド部分にはグリーンライトも搭載されており、家具の下や壁際のホコリが見えやすく、掃除のし残しに気づきやすい点も紹介されている。



特に印象的なのが、ブラシへの毛絡みの少なさだ。動画では、実際に3週間ほど使用したあとのブラシ部分も確認。髪の毛やホコリの付着がかなり少なく、日常的に掃除機を使う家庭でも、ブラシの手入れに悩まされにくい様子が伝わってくる。



また、専用ステーションに戻すだけで本体内のゴミを自動で回収できる点も大きな魅力。さらに、ダストカップ内部のリングが動き、フィルターに付着したゴミを落とすセルフクリーニング機能も備えている。一般的なコードレス掃除機で面倒になりがちなゴミ捨てやフィルター周りのメンテナンスまで自動化している点は、UWANT V800ならではの強みといえそうだ。



一方で動画内では、稼働音の大きさやバッテリー持ちなど、気になる点にも触れられている。軽さや静音性を最優先する人にはやや気になる部分もありそうだが、吸引力やメンテナンスのラクさを重視する人にとっては、かなり満足度の高い一台といえるだろう。



毎回のゴミ捨てやブラシに絡まった髪の毛の掃除が面倒だと感じている人は、動画で実際の使用感をチェックしてみてほしい。