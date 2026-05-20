ReFaの新作ミラーが話題♡持ち歩きたくなる上品デザインに注目

美容ブランド「ReFa（リファ）」から、洗練された新作ミラー「ReFa HEART MIRROR TWIN（リファハートミラー ツイン）」が2026年5月20日（水）に登場♡ 薄くて丈夫なステンレス製で、持ち歩きやすさと上質感を両立した注目アイテムです。外出先でもサッと取り出せるスマートなデザインと、細かなニュアンスまで映し出す実用性で、毎日のメイク時間をより美しく彩ってくれます。

上品さ際立つ新作ミラー

価格：6,600円（税込）

「ReFa HEART MIRROR TWIN」は、美容ブランドならではのこだわりが詰まった両面タイプのミラー。

ハートをモチーフにした優雅なフォルムが特徴で、大人の女性でも持ちやすい上品なデザインに仕上がっています。

カラーは落ち着きのあるBrown（ブラウン）を採用。甘すぎない絶妙な色味で、バッグやポーチの中でも洗練された存在感を放ちます。

また、薄型設計なので持ち運びしやすく、ポーチや小さめバッグにもすっきり収納可能。気になった瞬間にサッと取り出してチェックできる手軽さも魅力です♪

発売日：2026年5月20日（水）

カラー：Brown（ブラウン）

販売：ReFa GINZAにて発売後、各市場にて順次展開予定

PAUL & JOE BEAUTEのヘアケアコレクション誕生♡頭皮から美髪へ導く新習慣

薄くて丈夫なステンレス製

今回の新作ミラーは、薄さと耐久性を兼ね備えたステンレス製。一般的なコンパクトミラーに比べて傷や衝撃に強く、毎日持ち歩きたくなる安心感があります。

さらに、ミラー面は細かなニュアンスまで映し出せる仕様。外出先でのメイク直しはもちろん、前髪やリップのチェックなど、細部までしっかり確認したいシーンでも活躍します。

毎日使うものだからこそ、“見やすさ”と“扱いやすさ”にこだわっているのもReFaらしいポイント。機能性とデザイン性をどちらも求める女性にぴったりのアイテムです。

毎日持ち歩きたくなる存在感♡

「ReFa HEART MIRROR TWIN」は、ただのミラーではなく、気分まで高めてくれるビューティーアクセサリーのような存在。

ハート型の可愛らしさと、洗練されたブラウンカラーの組み合わせが、大人の女性らしい上品さを演出してくれます。

デスクやドレッサーに置いても美しく、ファッション小物感覚で持てるのも嬉しいポイント。自分用としてはもちろん、ギフトにも喜ばれそうなアイテムです♡

ReFaの新作ミラーで美しさをもっとスマートに

持ち歩きやすい薄型デザインと、上質なステンレス素材を採用した「ReFa HEART MIRROR TWIN」。

見た目の美しさだけでなく、使いやすさにもこだわった新作ミラーは、毎日のメイク時間をより快適で特別なものにしてくれそうです。

外出先でもスマートに美しさをキープしたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪