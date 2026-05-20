Snow Man阿部亮平、感銘受けたサッカー界のレジェンドの言葉を告白 成功の秘訣を語る
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が20日、都内で行われた『ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会』に登壇。感銘を受けたサッカー界のレジェンドの言葉を明かした。
【写真】めっちゃ笑顔…特大の名刺を受け取る阿部亮平
起業に挑戦する人を支援するベンチャーサポートのアンバサダーに就任した阿部は、挑戦するときに行うルーティーンやマイルールを聞かれ、先日行われたサッカーのワールドカップの日本代表選考の数日前に投稿された、長友佑都選手のSNSでの「人事を尽くして天命を待つ」という言葉をあげた。
阿部は「僕もこの言葉をとても大事にしていて、できる準備は事前に尽くして結果を迎える。長友選手のようなレジェンドの方でも準備や努力を怠らないって考えたら、改めてビシッとなりました」と振り返った。
また「その準備が結果につながらなくてもいいんです。この準備をしたっていう事実だけで人は自信を持てると思っています。自信がお仕事とかいろんなことの成功率につながったりするんじゃないかな」と誠実さをにじませた。
「いろんな挑戦が人生にはありますよね」と笑顔を見せながら、多忙な日々の中での“準備”については「スキマ時間を大切にすることもそうですし、僕自身は勉強が大好きなんですけど、勉強することのハードルを下げることもとても大事です」とにっこり。
「成功につながる秘訣はいろんなところに散らばっていて、そのアンテナでキャッチできるか」「なりたい自分を想像するっていうことはとても大事だなって思いますね」と真摯に伝えていた。
阿部が出演する新CMは、きょう20日から放送。25日からは屋外広告も掲示される。
【写真】めっちゃ笑顔…特大の名刺を受け取る阿部亮平
起業に挑戦する人を支援するベンチャーサポートのアンバサダーに就任した阿部は、挑戦するときに行うルーティーンやマイルールを聞かれ、先日行われたサッカーのワールドカップの日本代表選考の数日前に投稿された、長友佑都選手のSNSでの「人事を尽くして天命を待つ」という言葉をあげた。
また「その準備が結果につながらなくてもいいんです。この準備をしたっていう事実だけで人は自信を持てると思っています。自信がお仕事とかいろんなことの成功率につながったりするんじゃないかな」と誠実さをにじませた。
「いろんな挑戦が人生にはありますよね」と笑顔を見せながら、多忙な日々の中での“準備”については「スキマ時間を大切にすることもそうですし、僕自身は勉強が大好きなんですけど、勉強することのハードルを下げることもとても大事です」とにっこり。
「成功につながる秘訣はいろんなところに散らばっていて、そのアンテナでキャッチできるか」「なりたい自分を想像するっていうことはとても大事だなって思いますね」と真摯に伝えていた。
阿部が出演する新CMは、きょう20日から放送。25日からは屋外広告も掲示される。