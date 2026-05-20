TWICE¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤¬ÆüËÜÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ»¤¤Åìµþ¤Î³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à»Ñ¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤¤¤ë¡Ä¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡¢ÆüËÜÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ»¤¤ÆüËÜ¤ÎÏ©¾å¤Ë¹ßÎ×①②¡Ú¼Ì¿¿¡Û»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤â¸ø³«
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎJEONGYEON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡Ë¤òÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤ÎInstagram¤È´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØDAZED KOREA¡Ù¤ÎSNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£TWICE¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡¢ÆüËÜ¤Î³¹Ãæ¤Ç°µÅÝÅªÈþ¤·¤µ¤òÊü¤Ä
¤³¤Î´ë²è¤Ç¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦DOD¡Ê¥Ç¥£ー¥ªー¥Ç¥£ー¡Ë¤Î´Ú¹ñË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëDOD KOREA¤Î¥¦¥§¥¢¤òÅ»¤¤¡¢´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡¦glow¡Ê¥°¥íー¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤ÎInstagramÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢ÃãÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î·Ê¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÄóÅô¤äÃ»ºý¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÏÂÉ÷¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¡£8ËçÌÜ¤Ç¤Ï¾¦Å¹³¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÎ©¤Á¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È»Ñ¤ÇÄ¹¤¤µÓ¤ò¤¹¤é¤ê¤È¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ØDAZED KOREA¡Ù¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¸æÅÌÄ®±Ø¶á¤¯¤Î¥¬ー¥É²¼¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÐÊ¤à¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤è¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÆüËÜ¤Î·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤Æ»¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÑ³¤¤À¤³¦´ÑÂç¹¥¤¡×¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¤·¤¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Òー¥ë¤Ê¤·¤Ç¤³¤ÎµÓ¤ÎÄ¹¤µ¡¢²¿»ö!?¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£TWICE¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¤Ê¤ª¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÀèÆü¸ø³«¡£¡Ö²¿¤Î»£±Æ¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£