5月20日 公開

カプコンは5月20日、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」におけるイングリッド「モナド体」のゲームプレイトレーラーを公開した。

Year 3最後の追加キャラクターであるイングリッドの側に常に存在する「モナド体」。その正体については謎だが、今回はその「モナド体」に焦点を当てたトレーラーが公開された。

内容としては「モナド体」単体でリュウと対峙する映像となっており、「モナド体」がふわふわと浮きながら上段、下段、さらには中段のような攻撃をリュウに当てている様子を確認。リュウはたまらずSA（スーパーアーツ）の真空波動拳を放つが、「モナド体」はこれを軽々とすり抜け、そのまま怒涛のコンボを決めていく。

現時点ではあくまでも推測だが、「モナド体」は個別で操作可能で、専用のコマンドが存在するということだろうか。

イングリッドおよび「モナド体」は5月28日より参戦。配信開始を楽しみに待ちたい。

(C)CAPCOM