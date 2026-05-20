【スト6】イングリッド「モナド体」のゲームプレイトレーラーが公開リュウの真空波動拳をすり抜け華麗なコンボを決める！
5月20日 公開
カプコンは5月20日、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」におけるイングリッド「モナド体」のゲームプレイトレーラーを公開した。
Year 3最後の追加キャラクターであるイングリッドの側に常に存在する「モナド体」。その正体については謎だが、今回はその「モナド体」に焦点を当てたトレーラーが公開された。
内容としては「モナド体」単体でリュウと対峙する映像となっており、「モナド体」がふわふわと浮きながら上段、下段、さらには中段のような攻撃をリュウに当てている様子を確認。リュウはたまらずSA（スーパーアーツ）の真空波動拳を放つが、「モナド体」はこれを軽々とすり抜け、そのまま怒涛のコンボを決めていく。
現時点ではあくまでも推測だが、「モナド体」は個別で操作可能で、専用のコマンドが存在するということだろうか。
イングリッドおよび「モナド体」は5月28日より参戦。配信開始を楽しみに待ちたい。
Here comes a new challenger!?#イングリッド 「モナド体」のゲームプレイトレーラーを公開！- ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) May 19, 2026
5月28日イングリッドと共にスト6に参戦じゃ🤟 pic.twitter.com/VkQny2p8Py
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