初夏のトマトを味わい尽くす！絶品「ひんやり冷製スープ＆パスタ」TOP3
暑さが増してくる初夏に食べたくなる、ひんやり冷製スープを人気レシピからランキング形式でご紹介します。トマトのフレッシュな酸味やなめらかなポタージュなど、食欲が落ちがちな季節でもスルッと食べられる絶品レシピが勢ぞろいです！■【人気レシピNo.1】ガスパチョソースで作る！冷製スパゲティーのひんやりレシピ第1位は、スペイン生まれの冷製野菜スープ「ガスパチョ」をソースに仕立てた、冷製スパゲティーレシピです。トマトやキュウリをたっぷり使ったソースは、口に入れた瞬間にサラッとのどを流れる爽快感が抜群。ビシソワーズのようなまろやかさとは一味違う、野菜の旨みがギュッと詰まった一皿は、初夏のランチにも夕食にもぴったりです。見た目の鮮やかさもごちそう感満点ですよ！
(E・レシピ編集部)
ガスパチョソースの冷製スパゲティー■【2位以降も絶品ぞろい】シンプルなのに本格派！冷製スープレシピはまだまだあります
【材料】（2人分）
カッペリーニ 140g
塩 大さじ 2
<ガスパチョ>
トマト 2個
キュウリ 1/2本
ピーマン 1/2個
玉ネギ 1/8個
塩 適量
<トマトのマリネ>
トマト 1個
アンチョビ(フィレ:刻み) 1枚分
塩 適量
EVオリーブ油 適量
バジル(生) 適量
粗びき黒コショウ 適量
粉チーズ 適量
【下準備】
1、＜ガスパチョ＞のトマトはヘタをくり抜いてザク切りにする。キュウリは片端を少し切り落として乱切りにする。ピーマンは種とヘタを取り除いてザク切りにする。玉ネギは薄切りにする。全ての材料をボウルに移して塩で和え、半日以上冷蔵庫に置いて味をなじませる。
調理時間に味をなじませる時間は含みません。塩でマリネすることで、玉ネギの辛味が抜けて味が馴染みます。
2、＜トマトのマリネ＞のトマトはヘタをくり抜いてひとくち大に切り、アンチョビフィレ、塩、EVオリーブ油で和え、食べる直前まで冷蔵庫で冷やす。
【作り方】
1、鍋にたっぷりの湯を沸かして塩大さじ2を加え、カッペリーニをゆでる。表示の時間通りゆでてザルに上げ、冷水に放って粗熱を取る。さらに氷水でよく冷やし、水気をよくきる。
ゆでたカッペリーニを氷水で冷やすとカッペリーニの塩分が抜けるため、多めの塩でゆでてください。
2、＜ガスパチョ＞の材料を全てミキサーにかけて撹拌する。
3、(1)を(2)で和えて器に盛り、＜トマトのマリネ＞を盛り合わせる。バジルを飾り、お好みで粗びき黒コショウ、粉チーズを振る。
ガスパチョは色がくすみやすいので、ミキサーで撹拌したらすぐに召し上がってくださいね。
【このレシピのポイント・コツ】
ガスパチョはスープとしてもいただけます。マリネした野菜は冷蔵庫で2〜3日もつので、ガスパチョの下準備としてたっぷり作って常備するのもおすすめです。
お好みで桃と生ハムを盛り合わせると、レストランで食べるようなぐっと華やかな一皿になりますのでぜひお試しください。
カッペリーニ 140g
塩 大さじ 2
<ガスパチョ>
トマト 2個
キュウリ 1/2本
ピーマン 1/2個
玉ネギ 1/8個
塩 適量
<トマトのマリネ>
トマト 1個
アンチョビ(フィレ:刻み) 1枚分
塩 適量
EVオリーブ油 適量
バジル(生) 適量
粗びき黒コショウ 適量
粉チーズ 適量
【下準備】
1、＜ガスパチョ＞のトマトはヘタをくり抜いてザク切りにする。キュウリは片端を少し切り落として乱切りにする。ピーマンは種とヘタを取り除いてザク切りにする。玉ネギは薄切りにする。全ての材料をボウルに移して塩で和え、半日以上冷蔵庫に置いて味をなじませる。
調理時間に味をなじませる時間は含みません。塩でマリネすることで、玉ネギの辛味が抜けて味が馴染みます。
2、＜トマトのマリネ＞のトマトはヘタをくり抜いてひとくち大に切り、アンチョビフィレ、塩、EVオリーブ油で和え、食べる直前まで冷蔵庫で冷やす。
【作り方】
1、鍋にたっぷりの湯を沸かして塩大さじ2を加え、カッペリーニをゆでる。表示の時間通りゆでてザルに上げ、冷水に放って粗熱を取る。さらに氷水でよく冷やし、水気をよくきる。
ゆでたカッペリーニを氷水で冷やすとカッペリーニの塩分が抜けるため、多めの塩でゆでてください。
2、＜ガスパチョ＞の材料を全てミキサーにかけて撹拌する。
3、(1)を(2)で和えて器に盛り、＜トマトのマリネ＞を盛り合わせる。バジルを飾り、お好みで粗びき黒コショウ、粉チーズを振る。
ガスパチョは色がくすみやすいので、ミキサーで撹拌したらすぐに召し上がってくださいね。
【このレシピのポイント・コツ】
ガスパチョはスープとしてもいただけます。マリネした野菜は冷蔵庫で2〜3日もつので、ガスパチョの下準備としてたっぷり作って常備するのもおすすめです。
お好みで桃と生ハムを盛り合わせると、レストランで食べるようなぐっと華やかな一皿になりますのでぜひお試しください。
【No.2】トマトの旨みがジュワッと広がる！冷製トマトスープ完熟トマトの甘みと酸味がそのまま活きた冷製トマトスープは、シンプルな材料で作れる手軽さが人気の秘訣。冷蔵庫でしっかり冷やすことで、トマトのフレッシュな風味がさらに際立ちます。暑い日に一口飲むと、体の中からスーッとクールダウンできますよ！
冷製トマトスープ
【材料】（2人分）
<トマトスープ>
トマトジュース 200ml
牛乳 100ml
砂糖 大さじ 1.5
塩コショウ 少々
プチトマト 3個
紫玉ネギ 1/4個
豆腐 50g
オクラ 1本
塩 少々
【下準備】
1、＜トマトスープ＞の材料をよく混ぜ合わせて冷蔵庫で冷やしておく。(ヒント)冷やす時間は調理時間に含みません。
2、プチトマトは水洗いしヘタを取って1cm角に切る。
3、紫玉ネギはみじん切りにする(辛みが気になる様であれば、もみ洗いすると取れますよ)。
4、豆腐は1cm角に切る。
5、オクラは塩でこすり熱湯に塩ごと加えてサッとゆでる。水に取り粗熱が取れたら、軸を切り落として薄い輪切りにする。
【作り方】
1、冷やしておいた＜トマトスープ＞は塩コショウで味を調える。プチトマト、紫玉ネギ、豆腐を加え、食べる直前まで冷やしておく。
2、器に注ぎ分け、オクラを散らす。お好みでコショウを振る。
【材料】（2人分）
<トマトスープ>
トマトジュース 200ml
牛乳 100ml
砂糖 大さじ 1.5
塩コショウ 少々
プチトマト 3個
紫玉ネギ 1/4個
豆腐 50g
オクラ 1本
塩 少々
【下準備】
1、＜トマトスープ＞の材料をよく混ぜ合わせて冷蔵庫で冷やしておく。(ヒント)冷やす時間は調理時間に含みません。
2、プチトマトは水洗いしヘタを取って1cm角に切る。
3、紫玉ネギはみじん切りにする(辛みが気になる様であれば、もみ洗いすると取れますよ)。
4、豆腐は1cm角に切る。
5、オクラは塩でこすり熱湯に塩ごと加えてサッとゆでる。水に取り粗熱が取れたら、軸を切り落として薄い輪切りにする。
【作り方】
1、冷やしておいた＜トマトスープ＞は塩コショウで味を調える。プチトマト、紫玉ネギ、豆腐を加え、食べる直前まで冷やしておく。
2、器に注ぎ分け、オクラを散らす。お好みでコショウを振る。
【No.3】野菜ごろっと本格派！スペインの定番冷製スープ・ガスパチョトマト・パプリカ・玉ねぎなど色とりどりの野菜を使ったガスパチョは、栄養満点でヘルシーな冷製スープです。ミキサーでなめらかに仕上げれば、まるでレストランのような本格的な一品に。おもてなしにもおすすめです！
ガスパチョ■シーン別に楽しむ初夏の冷製スープ、お気に入りの一杯を見つけよう今回ご紹介した冷製スープレシピは、どれも初夏の食卓にぴったりのひんやりメニューです。手軽に作れる冷製トマトスープは忙しい平日のランチに、本格ガスパチョや冷製スパゲティーはゲストを招くおもてなしシーンに大活躍します。野菜の栄養をまるごと摂れる冷製スープで、暑い季節も爽やかに元気に乗り越えましょう！ぜひお気に入りのレシピを見つけて、毎日の食卓に取り入れてみてくださいね。
【材料】（作りやすい量 1回分）
トマト 3個
玉ネギ 1/8個
キュウリ 1/2本
ニンニク(すりおろし) 1/2片分
トマトジュース 200ml
白ワインビネガー 大さじ 1.5
粗塩 適量
水 80ml
アボカド 1/2~1個
EVオリーブ油 適量
バジル(生) 適量
【下準備】
1、トマト、玉ネギ、キュウリはザク切りにする。
【作り方】
1、ボウルにアボカド、EVオリーブ油、バジル以外の材料を入れ、ラップをして冷蔵庫に半日以上置く。
2、アボカドは小さなひとくち大に切る。
3、(1)をミキサーにかけてかくはんし、器に注ぎ分ける。アボカドを入れ、EVオリーブ油をかけ、バジルを飾る。
(1)は冷蔵庫で4〜5日日持ちします。一度に食べきれない場合は、必要な分量分をミキサーでかくはんしてください。
【材料】（作りやすい量 1回分）
トマト 3個
玉ネギ 1/8個
キュウリ 1/2本
ニンニク(すりおろし) 1/2片分
トマトジュース 200ml
白ワインビネガー 大さじ 1.5
粗塩 適量
水 80ml
アボカド 1/2~1個
EVオリーブ油 適量
バジル(生) 適量
【下準備】
1、トマト、玉ネギ、キュウリはザク切りにする。
【作り方】
1、ボウルにアボカド、EVオリーブ油、バジル以外の材料を入れ、ラップをして冷蔵庫に半日以上置く。
2、アボカドは小さなひとくち大に切る。
3、(1)をミキサーにかけてかくはんし、器に注ぎ分ける。アボカドを入れ、EVオリーブ油をかけ、バジルを飾る。
(1)は冷蔵庫で4〜5日日持ちします。一度に食べきれない場合は、必要な分量分をミキサーでかくはんしてください。
(E・レシピ編集部)