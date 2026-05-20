ガスパチョソースの冷製スパゲティー【材料】（2人分）カッペリーニ 140g塩 大さじ 2<ガスパチョ>トマト 2個キュウリ 1/2本ピーマン 1/2個玉ネギ 1/8個塩 適量<トマトのマリネ>トマト 1個アンチョビ(フィレ:刻み) 1枚分塩 適量EVオリーブ油 適量バジル(生) 適量粗びき黒コショウ 適量粉チーズ 適量【下準備】1、＜ガスパチョ＞のトマトはヘタをくり抜いてザク切りにする。キュウリは片端を少し切り落として乱切りにする。ピーマンは種とヘタを取り除いてザク切りにする。玉ネギは薄切りにする。全ての材料をボウルに移して塩で和え、半日以上冷蔵庫に置いて味をなじませる。調理時間に味をなじませる時間は含みません。塩でマリネすることで、玉ネギの辛味が抜けて味が馴染みます。2、＜トマトのマリネ＞のトマトはヘタをくり抜いてひとくち大に切り、アンチョビフィレ、塩、EVオリーブ油で和え、食べる直前まで冷蔵庫で冷やす。【作り方】1、鍋にたっぷりの湯を沸かして塩大さじ2を加え、カッペリーニをゆでる。表示の時間通りゆでてザルに上げ、冷水に放って粗熱を取る。さらに氷水でよく冷やし、水気をよくきる。ゆでたカッペリーニを氷水で冷やすとカッペリーニの塩分が抜けるため、多めの塩でゆでてください。2、＜ガスパチョ＞の材料を全てミキサーにかけて撹拌する。3、(1)を(2)で和えて器に盛り、＜トマトのマリネ＞を盛り合わせる。バジルを飾り、お好みで粗びき黒コショウ、粉チーズを振る。ガスパチョは色がくすみやすいので、ミキサーで撹拌したらすぐに召し上がってくださいね。【このレシピのポイント・コツ】ガスパチョはスープとしてもいただけます。マリネした野菜は冷蔵庫で2〜3日もつので、ガスパチョの下準備としてたっぷり作って常備するのもおすすめです。お好みで桃と生ハムを盛り合わせると、レストランで食べるようなぐっと華やかな一皿になりますのでぜひお試しください。