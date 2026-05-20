NY原油先物6 月限（WTI）（終値）

1バレル＝107.77（-0.89 -0.82%）



ニューヨーク原油は反落。中心限月となった７月限は０．２３ドル安の１０４．１５ドル。ドルインデックスが再び９９ポイント台に乗せて４月中旬以来の高値を更新するドル高となるなか、トランプ米大統領が前日の引け後に予定したイランへの攻撃計画を一時停止すると発表したことで修正安模様となった。しかし、同大統領がこの日、数日以内にイランへの攻撃を再開すると警告したことや、米ウォール・ストリート・ジャーナルがこの日、米軍がインド洋上でイラン関連の石油タンカーを拿捕したことを報じたことで、緊迫化した状況に変化はないとの見方で安値からは戻して下げ幅は抑制された。



MINKABU PRESS

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