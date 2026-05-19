◆パ・リーグ 日本ハム６―２楽天（１９日・エスコンフィールド）

楽天は日本ハムに逆転負けし、２連敗となった。

先発の荘司は苦しい投球だった。１点リードの２回無死一塁から郡司に逆転２ランを被弾。その後も立て直せない。１死満塁から水野に押し出し四球を与えると、２死後にも清宮幸に押し出し四球。さらに３回は１死一塁から万波に２ランを被弾した。今季最短の３回で５安打５四球、６失点と崩れた。四球が絡んでの失点となり、三木肇監督は「ホームランで逆転された後、打たれるのはね、勝負してなんであれですけど。その後、フォアボール、フォアボールでピンチで。本人も多分そこはわかっていると思う。打たれて慎重になりすぎたり、次の１点を何とか抑えなきゃっていうのがちょっと強かったのかなって見えた。また修正して、いろいろ課題持ってやってほしい」と語った。

打線は日本ハム先発の伊藤から６回までに１１安打を放つなどしたが、辰己のソロを含め２得点。もう一押しができなかった。指揮官は「チャンスはね、しっかり打ててる打者もいたんで。チャンスはできたんですけど、そこからの得点につなげるところがまた課題です」と絞り出した。