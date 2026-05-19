バラバラのひらがなを並び替えて、正しい単語を導き出すアナグラムクイズに挑戦！ 「う こ ば と ん べ」の6文字を組み替えると、どんな言葉が浮かび上がるでしょうか？ 制限時間は1分以内。あなたのひらめき力を試してみましょう！

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

今回出題するのは6文字のひらがな。シャッフルされた文字をじっくり見つめて、隠れている言葉を見つけ出してみましょう。制限時間は1分以内です！

問題：「う こ ば と ん べ」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

う こ ば と ん べ

ヒント：最後の文字は「こ」

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正解：べんとうばこ

正解は「べんとうばこ」でした。

▼解説
「弁当箱」は、お弁当を入れて持ち運ぶための容器のこと。「ば」と「こ」を意識して「〜ばこ」と続く言葉を探すと、答えにたどり着きやすかったかもしれませんね。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)