【アナグラムクイズ】「う こ ば と ん べ」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
今回出題するのは6文字のひらがな。シャッフルされた文字をじっくり見つめて、隠れている言葉を見つけ出してみましょう。制限時間は1分以内です！
う こ ば と ん べ
ヒント：最後の文字は「こ」
答えを見る
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▼解説
「弁当箱」は、お弁当を入れて持ち運ぶための容器のこと。「ば」と「こ」を意識して「〜ばこ」と続く言葉を探すと、答えにたどり着きやすかったかもしれませんね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回出題するのは6文字のひらがな。シャッフルされた文字をじっくり見つめて、隠れている言葉を見つけ出してみましょう。制限時間は1分以内です！
問題：「う こ ば と ん べ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
う こ ば と ん べ
ヒント：最後の文字は「こ」
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正解：べんとうばこ正解は「べんとうばこ」でした。
「弁当箱」は、お弁当を入れて持ち運ぶための容器のこと。「ば」と「こ」を意識して「〜ばこ」と続く言葉を探すと、答えにたどり着きやすかったかもしれませんね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)