5月18日、上越市のホームセンターから観賞用のヘビがいなくなりました。1メートルを超える大きさです。近くには幼稚園などもあり不安が広がっています。



木の棒を使いながらあたりを探す警察官たち・・。



5月18日午後6時半すぎ、上越市の「スーパーセンタームサシ上越店」の従業員から“飼育ケースが割れていてヘビがいないことに気付いた”と通報がありました。





脱走 したとみられているのが・・「マラヤン ブラッド パイソン」。東 南アジア に生息する ヘビ です。全長は1メートルから1.3メートルほどで、色は茶褐色・・まだら模様があるといいます。店ではガラスケースに入れられ6万9800円で販売されていました。毒はありませんが、人が手を出すとかみつく恐れがあり、夜行性だということです。近所に住む人からは不安の声が。近所に住む人は ヘビ なんて好きな人はあまりいないでしょ。早く見つかってほしいよね、あんなの 部屋 に入ってきたらこのへんの人たまげるだろ、俺だってたまげるよ」姿を消した1メートルを超える ヘビ ・・。19日午前、近くの幼稚園では外で遊ぶ園児の姿がありました。子ども ヘビ いないよ」ホームセンターから200メートルほどの場所にあるこちらの園では、見回りを強化し安全を確認しています。 ヘビ は見つけても触ったらだめだよというお 約束 はしっかりしたので、フェンスで囲われているとはいえ、 ヘビ が入ってくることも全然考えられるので、安心して子どもたちも遊べるように早く見つかってほしい」 警察 は発見した場合は近づいたり触れたりせず、上越 警察 署まで通報するよう呼びかけています。