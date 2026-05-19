【不安広がる】1メートル超のヘビが脱走か 近くに幼稚園「早く見つかって」《新潟》
5月18日、上越市のホームセンターから観賞用のヘビがいなくなりました。1メートルを超える大きさです。近くには幼稚園などもあり不安が広がっています。
木の棒を使いながらあたりを探す警察官たち・・。
5月18日午後6時半すぎ、上越市の「スーパーセンタームサシ上越店」の従業員から“飼育ケースが割れていてヘビがいないことに気付いた”と通報がありました。
全長は1メートルから1.3メートルほどで、色は茶褐色・・まだら模様があるといいます。
店ではガラスケースに入れられ6万9800円で販売されていました。
毒はありませんが、人が手を出すとかみつく恐れがあり、夜行性だということです。
近所に住む人からは不安の声が。
近所に住む人は
「ヘビなんて好きな人はあまりいないでしょ。早く見つかってほしいよね、あんなの部屋に入ってきたらこのへんの人たまげるだろ、俺だってたまげるよ」
姿を消した1メートルを超えるヘビ・・。
19日午前、近くの幼稚園では外で遊ぶ園児の姿がありました。
子ども
「ヘビいないよ」
ホームセンターから200メートルほどの場所にあるこちらの園では、見回りを強化し安全を確認しています。
保育士
「ヘビは見つけても触ったらだめだよというお約束はしっかりしたので、フェンスで囲われているとはいえ、ヘビが入ってくることも全然考えられるので、安心して子どもたちも遊べるように早く見つかってほしい」
警察は発見した場合は近づいたり触れたりせず、上越警察署まで通報するよう呼びかけています。