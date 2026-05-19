現役慶応義塾大生の18歳若手俳優、『ヤンマガ』で初水着挑戦 ”愛されタヌキ顔”の新ヒロイン
慶応義塾大学俳優の小島のり佳（18）が、18日発売の『週刊ヤングマガジン』25号（講談社）の巻中グラビアに登場する。
【別カット】フレッシュな水着姿を披露した小島のり佳
今春、高校を卒業したばかりの小島は、演技だけでなく、ミュージカルなどの歌唱、英語劇、書道や剣道、乗馬といった多彩な特技を持つ。そんな才能あふれる小島が、今回同誌で初水着に挑戦。眩しいほどの輝き、そして愛くるしいタヌキ顔で魅了するグラビアとなり、新しいヒロイン誕生の予感を感じさせる。
本誌での展開に加えて「ヤンマガWeb」との連動企画「ヤンマガアザーっす！」にも登場している。
なお、同号の表紙・巻頭グラビアにはグラビアアイドル・俳優の沢口愛華、巻末グラビアにはNMB48の岡腰星来・田中れい・谷口詩乃が登場している。
【別カット】フレッシュな水着姿を披露した小島のり佳
今春、高校を卒業したばかりの小島は、演技だけでなく、ミュージカルなどの歌唱、英語劇、書道や剣道、乗馬といった多彩な特技を持つ。そんな才能あふれる小島が、今回同誌で初水着に挑戦。眩しいほどの輝き、そして愛くるしいタヌキ顔で魅了するグラビアとなり、新しいヒロイン誕生の予感を感じさせる。
本誌での展開に加えて「ヤンマガWeb」との連動企画「ヤンマガアザーっす！」にも登場している。
なお、同号の表紙・巻頭グラビアにはグラビアアイドル・俳優の沢口愛華、巻末グラビアにはNMB48の岡腰星来・田中れい・谷口詩乃が登場している。