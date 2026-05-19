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いつも不機嫌な人の正体は「精神年齢の低さ」だった。振り回されないための対処法を徹底解説

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カウンセラー・作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【徹底解説】心が幼稚、不機嫌をまき散らす人の心理6選と対処法／親子や夫婦に多いタイプとは？」を公開した。身近にいる「いつも不機嫌な人」の心理構造と、彼らに振り回されないための具体的な対処法について解説している。



Ryota氏はまず、いつも不機嫌な人に共通する正体の一つとして「精神年齢が低い」ことを挙げる。実年齢に関わらず「体は大人でも心は子供」のままであり、保護してほしい、関心を持ってほしいという自己中心的な心理が働いていると指摘した。



また、「自分で自分の機嫌が取れない」ことも大きな要因だという。空腹や寝不足といった不機嫌のトリガーを自覚し、自分で対処する経験や教育が不足しているため、周囲に不機嫌さをぶつけてしまうと説明する。さらに、「自分の人生に不満がある」状態が続くと、自身の思い通りにいかないことを他者のせいにする他責思考に陥りやすいと語った。



意外な要因として挙げられたのが「体力不足、生活習慣が悪い」という点である。Ryota氏は、40代以降で運動不足や飲酒などの悪習慣が続くと、疲労から機嫌が悪くなるラインが下がってしまうと警鐘を鳴らす。その他にも、「特別扱いして欲しい」という過度な承認欲求や、「周りへの要求が激しい」といった独自の正義感の押し付けが、不機嫌さの根底にあると分析した。



こうした不機嫌な人への適切な対応として、Ryota氏は「相手を子どもって捉えること」を提案する。不機嫌さを自分事として背負い込まず、「子供なんだから仕方ない」と自己を分離させることで、相手の「機嫌を取る係」になることを防げると結論付けた。