佐藤二朗、リクルートに就職→1日で退職していた「20代はボロボロだった」
俳優・佐藤二朗（57）が、20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】日本アカデミー賞で感動…涙を流す佐藤二朗
4年前の初出演では「唯一貰った賞はNG大賞」と話していた佐藤だが、昨年公開された映画『爆弾』で演じた正体不明の中年男の怪演が話題を呼び、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞をはじめ、主要な映画賞を総ナメにした。そんな佐藤が「俳優になる」と決めたのは小学4年生の時。しかし俳優の道に進む勇気が持てず、大学を卒業してリクルートに就職したが、1日で退職してしまった過去を明かす。
「紆余曲折した20代はボロボロだった」と言う佐藤。そんな日々を支えてくれたのが愛妻。「妻の事が好き過ぎるのに、ノロケを禁止されている」と愚痴りながら“ノロケ話”は盛り上がる。遅咲きでブレイクするまで佐藤を見守り、活躍を喜んでくれた最愛の父が昨年亡くなった。忘れられない父の想い出も話す。
【写真】日本アカデミー賞で感動…涙を流す佐藤二朗
4年前の初出演では「唯一貰った賞はNG大賞」と話していた佐藤だが、昨年公開された映画『爆弾』で演じた正体不明の中年男の怪演が話題を呼び、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞をはじめ、主要な映画賞を総ナメにした。そんな佐藤が「俳優になる」と決めたのは小学4年生の時。しかし俳優の道に進む勇気が持てず、大学を卒業してリクルートに就職したが、1日で退職してしまった過去を明かす。
「紆余曲折した20代はボロボロだった」と言う佐藤。そんな日々を支えてくれたのが愛妻。「妻の事が好き過ぎるのに、ノロケを禁止されている」と愚痴りながら“ノロケ話”は盛り上がる。遅咲きでブレイクするまで佐藤を見守り、活躍を喜んでくれた最愛の父が昨年亡くなった。忘れられない父の想い出も話す。