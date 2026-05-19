「偶然？」「めちゃくちゃ強化するんか？」内田篤人＆近賀ゆかり、なでしこJ新コーチの共通点が話題。狩野監督の考えは…
日本サッカー協会が５月18日、狩野倫久氏のなでしこジャパン監督就任会見を実施した。
その会見の冒頭で、内田篤人氏と近賀ゆかり氏のなでしこジャパンコーチ就任が電撃発表された。それぞれ男女の日本代表のレジェンドであり、非常に大きな反響があった。
また、２人は選手時代に右サイドバックで活躍。それだけにネット上には「偶然？」「何か意図のある組み合わせ？」「めちゃくちゃSB強化するんか？わくわくする」「なでしこはサイドバックが弱点なので期待したい」といった声が少なくない。
会見でも内田氏と近賀氏のポジションの話題が上り、報道陣から「２人はディフェンス出身。守備をより強化したいという意図なのか」という質問が飛んだ。
狩野監督は「コーチングスタッフ２人に関して、役割分担のところはまだここでお伝えできない」と前置きした上で、「守備（のポジション出身）だから守備だけを担当するということではない」と説明。そして次のような考えを示した。
「いかに日本人の特性を活かして走れるかが大きなポイントになる。我々コーチングスタッフとして、選手の特性、ストロングポイントをいかにグループで出していけるか。組み合わせやバランスもあると思うが、それを基により良く最適解を見つけて試合に臨めるように努めたい」
49歳の新指揮官はまた、「私たちが掲げる最大の目標は、2027年ワールドカップ優勝。すなわち、世界一奪還。アグレッシブで躍動感のあるフットボールでチャレンジしていく」と宣言した。
なでしこジャパンのFIFAランキングは現在、スペイン、アメリカ、イングランド、ドイツに次いで５位。強豪を抑え、2011年以来のワールドカップ優勝を果たせるか。名SBを擁する狩野体制、世界一奪還への挑戦が始まる。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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その会見の冒頭で、内田篤人氏と近賀ゆかり氏のなでしこジャパンコーチ就任が電撃発表された。それぞれ男女の日本代表のレジェンドであり、非常に大きな反響があった。
また、２人は選手時代に右サイドバックで活躍。それだけにネット上には「偶然？」「何か意図のある組み合わせ？」「めちゃくちゃSB強化するんか？わくわくする」「なでしこはサイドバックが弱点なので期待したい」といった声が少なくない。
狩野監督は「コーチングスタッフ２人に関して、役割分担のところはまだここでお伝えできない」と前置きした上で、「守備（のポジション出身）だから守備だけを担当するということではない」と説明。そして次のような考えを示した。
「いかに日本人の特性を活かして走れるかが大きなポイントになる。我々コーチングスタッフとして、選手の特性、ストロングポイントをいかにグループで出していけるか。組み合わせやバランスもあると思うが、それを基により良く最適解を見つけて試合に臨めるように努めたい」
49歳の新指揮官はまた、「私たちが掲げる最大の目標は、2027年ワールドカップ優勝。すなわち、世界一奪還。アグレッシブで躍動感のあるフットボールでチャレンジしていく」と宣言した。
なでしこジャパンのFIFAランキングは現在、スペイン、アメリカ、イングランド、ドイツに次いで５位。強豪を抑え、2011年以来のワールドカップ優勝を果たせるか。名SBを擁する狩野体制、世界一奪還への挑戦が始まる。
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