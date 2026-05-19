地元経営層直取材、6月15日締切！ 静岡新聞社×むすびめ「しずおか学生ライター」

記事ポイント 静岡新聞社とむすびめメディアが合同で「しずおか学生ライター」プロジェクトを始動地元企業の経営層・社長への直接取材が、就活のガクチカ（学生時代に力を入れたこと）に直結する実践的な仕組み第1期生の応募締切は2026年6月15日 静岡新聞社とむすびめメディアが合同で「しずおか学生ライター」プロジェクトを始動地元企業の経営層・社長への直接取材が、就活のガクチカ（学生時代に力を入れたこと）に直結する実践的な仕組み第1期生の応募締切は2026年6月15日

静岡県内の学生を対象にした地域メディアのライタープロジェクトが、2026年5月12日に募集を開始しました。

地元企業の経営層へのインタビュー取材を通じて記名記事をメディアに掲載できる仕組みが整っており、就職活動に直結する実績を積める設計になっています。

静岡新聞社×むすびめ「しずおか学生ライター」





対象：静岡県内在住の学生（大学・短大・専門学校など）、または静岡県出身の学生応募締切：2026年6月15日キックオフ会：2026年6月下旬予定掲載媒体：むすびめメディア・静岡ビジネスコンパス・しずおか仕事図鑑・@S（アットエス）

「しずおか学生ライター」は、むすびめコミュニケーションクリエイツと静岡新聞社が共同で立ち上げた学生ライター育成プロジェクトです。

学生が静岡県内の企業を取材・執筆し、両社のデジタルメディアに記名記事として掲載される仕組みが整っています。

プロジェクトの主テーマは、学生ならではの視点で地元企業の経営層にインタビューし、企業の取り組みや思いを記事で発信することです。

むすびめメディアが持つ市民参加型・リビングラボ形式の運営ノウハウと、静岡新聞社が運営する「静岡ビジネスコンパス」「しずおか仕事図鑑」「@S（アットエス）」の3媒体を組み合わせ、学生の記事が幅広い読者に届く体制が構築されています。

学生ライターが得られる3つの実績

参加する学生には、プロ編集部のサポートを受けながら地元企業の社長・経営層・リーダー層に直接取材する機会が提供されます。

社会の最前線で対話するこの経験は、就職活動において人柄・価値観・問題解決能力を具体的に示せるエピソードとして機能します。

企画の立て方から取材方法、原稿チェックまでをプロの編集部がサポートし、両社合同のスキルアップ勉強会も開催されます。

執筆した記事はむすびめメディアを中心に「静岡ビジネスコンパス」「しずおか仕事図鑑」「@S（アットエス）」に掲載され、ペンネームでの参加も選択できます。

記名記事の掲載実績は就職活動時の具体的な自己紹介素材となります。

両社の役割分担と運営体制

むすびめメディアは学生ライターの募集・管理・企画進行・記事編集のサポートを担います。

静岡新聞社は強力なネットワークを活用した取材先企業の開拓と教育機関との連携による学生募集、および自社デジタルメディアへの掲載窓口の提供を担当します。

両社合同でのスキルアップ勉強会も予定されており、ライティングスキルの習得から実際の取材まで一貫したサポート体制のもとで活動できます。

地域で優秀な情報発信者を育成し、地元企業のリクルートにつなげる安定的なエコシステムの構築を目的とした設計です。

募集要項とスケジュール





応募対象は、静岡県内に在住している学生（大学・短大・専門学校など）、または静岡県出身の学生です。

活動内容は企画会議への参加、県内イベントや企業への取材、記事の執筆と多岐にわたります。

応募フォームは公式サイトに掲載されており、締切は2026年6月15日です。

スケジュールは2026年5月〜6月に告知・募集受付を行い、6月下旬にキックオフ会（説明会）が開催される予定です。

採用された学生は説明会で活動の流れや取材の進め方を学ぶ機会が設けられます。

地元企業経営層との直接取材と記名記事掲載というふたつの実績が同時に積めるこのプロジェクトは、就職活動を控えた静岡ゆかりの学生にとって実践的なメディア経験を得られる機会です。

静岡新聞社×むすびめ「しずおか学生ライター」の紹介でした。

よくある質問

Q. 静岡県外に在住している学生でも応募できますか？

A. 静岡県外在住の場合でも、静岡県出身であれば応募対象となります。

在住・出身のいずれかが静岡県と関連していることが条件です。

Q. 取材先の企業や掲載媒体はどのように決まりますか？

A. 取材先企業は静岡新聞社が持つネットワークと教育機関との連携によって開拓されます。

記事の掲載先はむすびめメディアを中心に、「静岡ビジネスコンパス」「しずおか仕事図鑑」「@S（アットエス）」の各媒体に掲載されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地元経営層直取材、6月15日締切！ 静岡新聞社×むすびめ「しずおか学生ライター」 appeared first on Dtimes.