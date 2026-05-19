令和の虎でALL獲得、沖縄発900万円出資！ 蜂蜜堂「HACHIMITSUDO」

記事ポイント 沖縄・蜂蜜堂の代表・知花 尚海が、YouTube番組『令和の虎』でALLを達成して900万円の出資を獲得ミツバチの飼育規模を現在の50群から2026年中に250群へ5倍に拡大する計画を推進蜂蜜の6次産業化を加速させ、石鹸・ハーブティー・高機能コスメへと商品ラインナップを拡大予定 沖縄・蜂蜜堂の代表・知花 尚海が、YouTube番組『令和の虎』でALLを達成して900万円の出資を獲得ミツバチの飼育規模を現在の50群から2026年中に250群へ5倍に拡大する計画を推進蜂蜜の6次産業化を加速させ、石鹸・ハーブティー・高機能コスメへと商品ラインナップを拡大予定

沖縄県を拠点にはちみつ関連商品を展開する蜂蜜堂の代表・知花 尚海が、2026年3月にYouTube番組『令和の虎』に志願者として出演し、「ALL」を達成して900万円の出資を獲得しました。

沖縄の温暖な気候を活かしたミツバチの育成を軸に、養蜂の6次産業化と全国への養蜂ネットワーク構築という構想が、出資者全員から評価を受けた形です。

蜂蜜堂「HACHIMITSUDO」





代表：知花 尚海（ちばな なおうみ）所在地：沖縄県

蜂蜜堂は、養蜂（生産）・加工・販売を一気通貫で手がける「6次産業化」を事業の柱とする沖縄の養蜂会社です。

代表の知花 尚海は2026年3月、YouTube番組『令和の虎』に志願者として出演し、投資家全員の賛同を得る「ALL」を達成して合計900万円の出資を獲得しました。

現在保有する50群のミツバチを2026年シーズン中に250群まで拡大し、沖縄を「ミツバチの供給拠点」として位置づけた全国ネットワークの構築が進んでいます。

令和7年度「沖縄県経営革新計画」の承認を受けており、農林水産省による「総合化事業計画（6次産業化法）」の承認取得に向けた手続きも本格化しています。

飼育規模の拡大と全国拠点への展開





HACHIMITSUDOブランドの「沖縄百花蜜」は、金色のキャップと黒いラベルをまとった小瓶入りのはちみつで、沖縄に自生する多様な植物の花から集めた百花蜜です。

獲得した900万円の資金を投入し、50群のミツバチを2026年シーズン中に250群まで5倍に拡大する計画が動いています。

2027年には九州への拠点開設を予定しており、すでに鹿児島・広島・北海道の協力者にミツバチを送って各地の気候に適した養蜂のテスト運用が始まっています。

将来的には全国各地に拠点を構え、地域の農家と提携した循環型の商品開発にも取り組む計画です。

6次産業化による商品展開





「沖縄はちみつ飴（Okinawa honey candy）」はスタンドパック入りで個包装の形態で販売されており、沖縄県産・無添加・生はちみつを原料に使用しています。

すでに好評を得ている先行商品で、シンプルな素材構成が特徴です。

現在はちみつ石鹸のOEM開発が進行中で、今後はローヤルゼリーやプロポリスを掛け合わせたハーブティー・お菓子・高機能コスメへとラインナップが広がります。

将来的な構想であるミード（蜂蜜酒）造所の設立に向けては、代表の知花 尚海が沖縄工業技術センターにて研修の全課程を修了しており、醸造技術の習得が完了しています。

各地の農家が手がける規格外の果実や農産物と自社のはちみつを組み合わせた「地域限定のプレミアム商品」の開発も計画されており、食品ロスの削減と高付加価値化を同時に実現する循環型の商品づくりが事業の軸に据えられています。

令和7年度「沖縄県経営革新計画」の承認を受けた事業基盤のもと、沖縄産の百花蜜・はちみつ飴に続くローヤルゼリー・プロポリス配合の高機能コスメや地域限定商品が順次展開される予定で、食品から美容まで幅広いカテゴリにわたるブランド展開が進んでいます。

蜂蜜堂「HACHIMITSUDO」の紹介でした。

よくある質問

Q. 養蜂の「6次産業化」とはどのような経営形態ですか？

A. 農業において生産（1次産業）・加工（2次産業）・販売（3次産業）を一体的に手がける経営形態です。

蜂蜜堂では養蜂から蜂蜜加工品の製造・販売まで自社で行い、農林水産省による「総合化事業計画（6次産業化法）」の承認取得も進めています。

Q. ミード（蜂蜜酒）の販売開始時期はいつ頃になりますか？

A. 現時点では将来的な構想の段階です。

代表の知花 尚海は沖縄工業技術センターでの研修全課程を修了しており、醸造に必要な技術の習得は完了しています。

販売時期は今後の事業進捗にともなって案内される予定です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 令和の虎でALL獲得、沖縄発900万円出資！ 蜂蜜堂「HACHIMITSUDO」 appeared first on Dtimes.