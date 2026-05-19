ランボルギーニの限定SUV。外装も内装も自分好みに染められる
ランボルギーニがイタリアで開催されたデザインコンベンション「ミラノデザインウィーク」で、630台限定のプレミアムSUV「ウルス SE “テットネロ”カプセル」を発表しました。豊富なボディカラーとインテリアカラーが用意されており、そのカスタマイズ性が大きなポイントになっています。
好みの色を組み合わせできる
ボディカラーはArancio Xanto（オレンジ）、Bianco Asopo（ホワイト）、Grigio Telesto（グレー）、Viola Pasifae（パープル）、そしてウルスに初めて採用したGiallo Tenerife（イエロー）とVerde Mercurius（グリーン）の6色が用意されています。
外装バリエーションにはブレーキキャリパーの6色オプションもあり、車体のカラーリングとマッチさせることができます。ホイールは21インチ、22インチ、23インチから選択可能で、オプションでフロントドア下部にランボルギーニの創業年にちなんだ「63」のロゴを入れることもできます。さらにリアディフューザー、サイドミラーキャップ、フロントスプリッターなどのカーボンファイバー製エレメントもパーソナライズが可能です。
インテリアはNero Ade（ブラック）がメインカラーで、Viola Acutus（パープル）、Bianco Leda（ホワイト）、Giallo Quercus（イエロー）、Arancio Dryope（オレンジ）、Verde Viper（グリーン）、Grigio Octans（グレー）を用意。シート、ヘッドレスト、内張りの刺繍オプション専用に12色を用意し、こちらも好みの色を選べます。
スペックとしては4.0リットルV8ツインターボエンジンに加え、永久磁石同期電動モーターと25.9kWhリチウムイオンバッテリーを搭載。EVモードで60km以上をカバーするフル電動4WD車としても使えます。システムの総出力は6,000rpmで最大800CV（588kW）、総トルクは950Nm。0〜100km/h加速は3.4秒、0〜200km/h加速は11.2秒で、最高速度は312km/hという仕様。SUVの安定感や快適性を備えながら、走りも重視したこのスペックは魅力的です。
まさにスーパーSUVと呼ぶにふさわしいモデルですが、630台限定ということで、おそらくは超高額かつ手に入れるのはかなりたいへんそうです。このプレミアム感、さすがランボルギーニって感じですね。
Source: Automobili Lamborghini