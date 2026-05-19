ランボルギーニがイタリアで開催されたデザインコンベンション「ミラノデザインウィーク」で、630台限定のプレミアムSUV「ウルス SE “テットネロ”カプセル」を発表しました。豊富なボディカラーとインテリアカラーが用意されており、そのカスタマイズ性が大きなポイントになっています。

好みの色を組み合わせできる

ボディカラーはArancio Xanto​（オレンジ）、​Bianco Asopo​（ホワイト）、​Grigio Telesto​（グレー）、​Viola Pasifae​（パープル）、​そしてウルスに​初めて​採用した​Giallo Tenerife​（イエロー）と​Verde Mercurius​（グリーン）の6色が用意されています。

Image: Automobili Lamborghini

外装​バリエーションには​ブレーキキャリパーの​6色​オプションも​あり、​車体の​カラーリングと​マッチさせる​ことができます。​ホイールは21インチ、​22インチ、​23インチから選択可能で、​オプションで​フロントドア下部にランボルギーニの​創業年に​ちなんだ​「63」の​ロゴを​入れる​ことも​できます。さらに​リアディフューザー、​サイドミラーキャップ、​フロントスプリッターなどの​カーボンファイバー製エレメントも​パーソナライズが可能です。

Image: Automobili Lamborghini

インテリアはNero Ade​（ブラック）が​メインカラーで、​​Viola Acutus​（パープル）、​Bianco Leda​（ホワイト）、​Giallo Quercus​（イエロー）、​Arancio Dryope​（オレンジ）、​Verde Viper​（グリーン）、​Grigio Octans​（グレー）を用意。​シート、​ヘッドレスト、​内張りの​刺繍オプション専用に​12色を用意し、こちらも好みの色を選べます。

スペックとしては​4.0リットルV8ツインターボエンジンに加え、​​永久磁石同期電動モーターと​25.9kWhリチウムイオンバッテリーを搭載。EVモードで​60km以上を​カバーするフル電動4WD車としても使えます。システムの​総出力は​6,000rpmで​最大800CV​（588kW）、​総トルクは​950Nm。​0〜100km/h加速は​​3.4秒、​0〜200km/h加速は​11.2秒で、​最高速度は​312km/hという仕様。SUVの安定感や快適性を備えながら、走りも重視したこのスペックは魅力的です。

まさにスーパーSUVと呼ぶにふさわしいモデルですが、630台限定ということで、おそらくは超高額かつ手に入れるのはかなりたいへんそうです。このプレミアム感、さすがランボルギーニって感じですね。

Source: Automobili Lamborghini