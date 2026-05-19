オーストリア代表がW杯メンバー26名を発表! イングランド&ドイツから国籍変更の2選手も名を連ねる
オーストリアサッカー協会(ÖFB)は18日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むオーストリア代表メンバー26名を発表した。
ラルフ・ラングニック監督率いるオーストリアは欧州予選をグループ首位で突破し、7大会ぶり8回目の出場。本大会ではアルゼンチン、アルジェリア、ヨルダンと同居するグループJに入っている。
メンバーには大黒柱のDFダビド・アラバ(レアル・マドリー)をはじめ、FWマルコ・アルナウトビッチ(レッドスター)、FWミヒャエル・グレゴリッチュ(アウクスブルク)、MFマルセル・ザビッツァー(ドルトムント)などが選出。今年3月にイングランドから国籍を変更したMFカーニー・チュクエメカ(ドルトムント)、ドイツから国籍を変更したMFパウル・バナー(PSV)も名を連ねた。
以下、オーストリア代表メンバー
▽GK
パトリック・ペンツ(ブレンビー)
アレクサンダー・シュラガー(ザルツブルク)
フロリアン・ウィーゲル(ビクトリア・プルゼニ)
▽DF
ダビド・アッフェングルーバー(エルチェ)
ダビド・アラバ(R・マドリー)
ケビン・ダンソ(トッテナム)
マルコ・フリードル(ブレーメン)
フィリップ・ラインハート(フライブルク)
フィリップ・ムウェネ(マインツ)
シュテファン・ポッシュ(マインツ)
アレクサンダー・プラス(ホッフェンハイム)
ミヒャエル・スボボダ(ベネチア)
▽MF
クリストフ・バウムガルトナー(ライプツィヒ)
カーニー・チュクエメカ(ドルトムント)
フロリアン・グリリッチュ(ブラガ)
コンラッド・ライマー(バイエルン)
マルセル・ザビッツァー(ドルトムント)
ザベル・シュラーガー(ライプツィヒ)
ロマーノ・シュミット(ブレーメン)
アレッサンドロ・シェプフ(ボルフスベルガー)
ニコラス・ザイバルト(ライプツィヒ)
パウル・バナー(PSV)
パトリック・ビマー(ボルフスブルク)
▽FW
マルコ・アルナウトビッチ(レッドスター)
ミヒャエル・グレゴリッチュ(アウクスブルク)
サーシャ・カライジッチ(LASKリンツ)
ラルフ・ラングニック監督率いるオーストリアは欧州予選をグループ首位で突破し、7大会ぶり8回目の出場。本大会ではアルゼンチン、アルジェリア、ヨルダンと同居するグループJに入っている。
メンバーには大黒柱のDFダビド・アラバ(レアル・マドリー)をはじめ、FWマルコ・アルナウトビッチ(レッドスター)、FWミヒャエル・グレゴリッチュ(アウクスブルク)、MFマルセル・ザビッツァー(ドルトムント)などが選出。今年3月にイングランドから国籍を変更したMFカーニー・チュクエメカ(ドルトムント)、ドイツから国籍を変更したMFパウル・バナー(PSV)も名を連ねた。
▽GK
パトリック・ペンツ(ブレンビー)
アレクサンダー・シュラガー(ザルツブルク)
フロリアン・ウィーゲル(ビクトリア・プルゼニ)
▽DF
ダビド・アッフェングルーバー(エルチェ)
ダビド・アラバ(R・マドリー)
ケビン・ダンソ(トッテナム)
マルコ・フリードル(ブレーメン)
フィリップ・ラインハート(フライブルク)
フィリップ・ムウェネ(マインツ)
シュテファン・ポッシュ(マインツ)
アレクサンダー・プラス(ホッフェンハイム)
ミヒャエル・スボボダ(ベネチア)
▽MF
クリストフ・バウムガルトナー(ライプツィヒ)
カーニー・チュクエメカ(ドルトムント)
フロリアン・グリリッチュ(ブラガ)
コンラッド・ライマー(バイエルン)
マルセル・ザビッツァー(ドルトムント)
ザベル・シュラーガー(ライプツィヒ)
ロマーノ・シュミット(ブレーメン)
アレッサンドロ・シェプフ(ボルフスベルガー)
ニコラス・ザイバルト(ライプツィヒ)
パウル・バナー(PSV)
パトリック・ビマー(ボルフスブルク)
▽FW
マルコ・アルナウトビッチ(レッドスター)
ミヒャエル・グレゴリッチュ(アウクスブルク)
サーシャ・カライジッチ(LASKリンツ)