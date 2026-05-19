　オーストリアサッカー協会(ÖFB)は18日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むオーストリア代表メンバー26名を発表した。

　ラルフ・ラングニック監督率いるオーストリアは欧州予選をグループ首位で突破し、7大会ぶり8回目の出場。本大会ではアルゼンチン、アルジェリア、ヨルダンと同居するグループJに入っている。

　メンバーには大黒柱のDFダビド・アラバ(レアル・マドリー)をはじめ、FWマルコ・アルナウトビッチ(レッドスター)、FWミヒャエル・グレゴリッチュ(アウクスブルク)、MFマルセル・ザビッツァー(ドルトムント)などが選出。今年3月にイングランドから国籍を変更したMFカーニー・チュクエメカ(ドルトムント)、ドイツから国籍を変更したMFパウル・バナー(PSV)も名を連ねた。

以下、オーストリア代表メンバー

▽GK

パトリック・ペンツ(ブレンビー)

アレクサンダー・シュラガー(ザルツブルク)

フロリアン・ウィーゲル(ビクトリア・プルゼニ)

▽DF

ダビド・アッフェングルーバー(エルチェ)

ダビド・アラバ(R・マドリー)

ケビン・ダンソ(トッテナム)

マルコ・フリードル(ブレーメン)

フィリップ・ラインハート(フライブルク)

フィリップ・ムウェネ(マインツ)

シュテファン・ポッシュ(マインツ)

アレクサンダー・プラス(ホッフェンハイム)

ミヒャエル・スボボダ(ベネチア)

▽MF

クリストフ・バウムガルトナー(ライプツィヒ)

カーニー・チュクエメカ(ドルトムント)

フロリアン・グリリッチュ(ブラガ)

コンラッド・ライマー(バイエルン)

マルセル・ザビッツァー(ドルトムント)

ザベル・シュラーガー(ライプツィヒ)

ロマーノ・シュミット(ブレーメン)

アレッサンドロ・シェプフ(ボルフスベルガー)

ニコラス・ザイバルト(ライプツィヒ)

パウル・バナー(PSV)

パトリック・ビマー(ボルフスブルク)

▽FW

マルコ・アルナウトビッチ(レッドスター)

ミヒャエル・グレゴリッチュ(アウクスブルク)

サーシャ・カライジッチ(LASKリンツ)