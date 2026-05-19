北尾辰也写真展『COSMIC STRUCTURES』を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2026年6月30日(火)より北尾辰也写真展『COSMIC STRUCTURES』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第170回目の展示として実施する個展。
■北尾辰也の世界をお楽しみください
写真展『COSMIC STRUCTURES』は、ここ数年北尾辰也が取り組んでいる自然の中に現れる「構造」に着目した作品です。地層、水の流れ、氷の結晶、波の軌跡など、自然界には、スケールを超えて共通する形や秩序が存在しています。それらを「構造」として捉え、北尾の視点で作品にしたものです。
撮影地や被写体といった情報を排し、スケール感を曖昧にする事で、鑑賞者それぞれの感覚の中にイメージが立ち上がることを意図しています。本展は、自然を単なる景観として鑑賞するのではなく、その背後にある秩序や反復、そして「宇宙」を感じる体験を目指している北尾辰也の世界をお楽しみください。
※作品展の会場にて、写真集『COSMIC STRUCTURES』と『COSMIC EYE』の販売も行います。7月4日(土)17:00〜18:00 写真家 北尾辰也氏による『COSMIC STRUCTURES』をテーマに、ギャラリートークを予定。その後レセプションパーティーを開催します。(ギャラリートーク及びレセプションパーティーの参加費は、500円と致します。)
Art Gallery M84 オーナー 橋本 正則
＜作家からの一言＞
自然の中には、繰り返し現れる構造がある。層、流れ、結晶、粒子、痕跡。これらはスケールを超えて共通した形を持ち、時に地表の光景は、宇宙の構造にも通じる姿を見せる。
本展では、自然を「風景」としてではなく、「構造」として見つめた作品を展示する。撮影地や被写体といった情報を排し、スケールを曖昧にすることで、見る人の感覚に中にイメージが立ち上がることを意図している。
ここに写っているのは、特別な場所や劇的な瞬間ではない。むしろ、見過ごされてしまうような小さな現象や、静かな表面である。しかし、これらを見続けていると、地球の表層に潜む秩序や反復、そして宇宙にも通じるような構造が、ゆっくりと現れてくる。風景を見るというより、「世界の構造を感じる」体験となれば幸いである。
【北尾 辰也(キタオ・タツヤ)氏の略歴】
1964年 大阪出身社会人2年目の夏、北海道への一人旅で、立ち寄った美瑛にて前田真三の写真に出逢ったことが切っ掛けで写真を始める。中判カメラを購入し独学で風景を撮り始めるが、数年後、諸事情により中断することになる。2008年頃から写真を再開、現在に至る。再開後は、有志によるグループ展や公募展を中心に活動を行う。身近な景気から大自然まで、心に留まったものや風景の中に身を置くことで生じる感覚を大切にしている。展示活動を通じてプリントした写真の魅力を認識。インクジェットプリンターを使いファインアート紙や和紙へのプリントを基本に制作している。
Webサイト: https://www.tatsuyakitao.photography/
【受賞歴】
2016年07月 写真展『アートの競演 2016文月』G.I.P.Tokyo賞受賞
2018年08月 写真展『アートの競演 2018観月』フレームマン賞受賞
2022年02月 写真展『アートの競演 2022如月』M84賞受賞
2022年10月 写真展『アートの競演 2022秋思』M84賞受賞
2025年06月 写真展『アートの競演 2025白夜』M84賞受賞
【個展&三人展歴】
2018年01月 北尾 辰也写真展 個展『THE NORTH』cafe 星星峡(東京・府中)
2021年09月 個展『COSMIC EYE』Roonee 247 fine arts(東京・小伝馬町)
2022年01月 谷 明、野田 光治、北尾 辰也『3人によるアート作品展』Art Gallery M84(東京・銀座)
【グループ展歴】
2016年07月 写真展『アートの競演 2016文月』Art Gallery M84(東京・銀座)
■北尾辰也の世界をお楽しみください
写真展『COSMIC STRUCTURES』は、ここ数年北尾辰也が取り組んでいる自然の中に現れる「構造」に着目した作品です。地層、水の流れ、氷の結晶、波の軌跡など、自然界には、スケールを超えて共通する形や秩序が存在しています。それらを「構造」として捉え、北尾の視点で作品にしたものです。
※作品展の会場にて、写真集『COSMIC STRUCTURES』と『COSMIC EYE』の販売も行います。7月4日(土)17:00〜18:00 写真家 北尾辰也氏による『COSMIC STRUCTURES』をテーマに、ギャラリートークを予定。その後レセプションパーティーを開催します。(ギャラリートーク及びレセプションパーティーの参加費は、500円と致します。)
Art Gallery M84 オーナー 橋本 正則
＜作家からの一言＞
自然の中には、繰り返し現れる構造がある。層、流れ、結晶、粒子、痕跡。これらはスケールを超えて共通した形を持ち、時に地表の光景は、宇宙の構造にも通じる姿を見せる。
本展では、自然を「風景」としてではなく、「構造」として見つめた作品を展示する。撮影地や被写体といった情報を排し、スケールを曖昧にすることで、見る人の感覚に中にイメージが立ち上がることを意図している。
ここに写っているのは、特別な場所や劇的な瞬間ではない。むしろ、見過ごされてしまうような小さな現象や、静かな表面である。しかし、これらを見続けていると、地球の表層に潜む秩序や反復、そして宇宙にも通じるような構造が、ゆっくりと現れてくる。風景を見るというより、「世界の構造を感じる」体験となれば幸いである。
【北尾 辰也(キタオ・タツヤ)氏の略歴】
1964年 大阪出身社会人2年目の夏、北海道への一人旅で、立ち寄った美瑛にて前田真三の写真に出逢ったことが切っ掛けで写真を始める。中判カメラを購入し独学で風景を撮り始めるが、数年後、諸事情により中断することになる。2008年頃から写真を再開、現在に至る。再開後は、有志によるグループ展や公募展を中心に活動を行う。身近な景気から大自然まで、心に留まったものや風景の中に身を置くことで生じる感覚を大切にしている。展示活動を通じてプリントした写真の魅力を認識。インクジェットプリンターを使いファインアート紙や和紙へのプリントを基本に制作している。
Webサイト: https://www.tatsuyakitao.photography/
【受賞歴】
2016年07月 写真展『アートの競演 2016文月』G.I.P.Tokyo賞受賞
2018年08月 写真展『アートの競演 2018観月』フレームマン賞受賞
2022年02月 写真展『アートの競演 2022如月』M84賞受賞
2022年10月 写真展『アートの競演 2022秋思』M84賞受賞
2025年06月 写真展『アートの競演 2025白夜』M84賞受賞
【個展&三人展歴】
2018年01月 北尾 辰也写真展 個展『THE NORTH』cafe 星星峡(東京・府中)
2021年09月 個展『COSMIC EYE』Roonee 247 fine arts(東京・小伝馬町)
2022年01月 谷 明、野田 光治、北尾 辰也『3人によるアート作品展』Art Gallery M84(東京・銀座)
【グループ展歴】
2016年07月 写真展『アートの競演 2016文月』Art Gallery M84(東京・銀座)