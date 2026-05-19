カカロニ栗谷、第1子誕生の直前に起きていた父との別れ 涙で後悔語るも…大悟が真剣アドバイス「あれさえ忘れんかったら大丈夫」
お笑いコンビ・カカロニの栗谷（36）が、18日放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』に出演。第1子誕生の裏で起きていた激動の日々が明かされた。
【写真】パパになり涙！カカロニ栗谷、子供の誕生を報告
12日の放送で栗谷は「昨年末に結婚しまして、つい先日、子どもが生まれました」と報告。番組では、この日も昨年11月の結婚から半年にわたって密着した特別企画「カカロニ栗谷 童貞芸人が1年半後、父になる」が放送された。
新たな命の誕生を待ちわびる一方、男手ひとつで育ててくれた父が末期がんであることも明かしていた。妻の出産予定日まであと2ヶ月となる中、栗谷は番組スタッフに父が亡くなったことを報告した。栗谷は「孫を見せられなかったですね」と涙。父親との最後の時間を振り返りながら「子供を立派に育てなきゃなと。娘なので、お父さん嫌いと言われないかっこいい父親になる」と語った。
そして4月、無事に第1子が誕生。「いいパパになれるか分からないですけど、20歳までは絶対にメシを食わせます」と感極まりながら、覚悟を語った。感動のVTRが明けると、MCの大悟（千鳥）は「あの時の『元気で生まれてきてくれてありがとう』『奥さんありがとう』『かわいいな』。あれさえ忘れんかったら大丈夫」と伝えながら「あれをたまに忘れがちになる、男は。たまにね」と栗谷にアドバイスした。
【写真】パパになり涙！カカロニ栗谷、子供の誕生を報告
12日の放送で栗谷は「昨年末に結婚しまして、つい先日、子どもが生まれました」と報告。番組では、この日も昨年11月の結婚から半年にわたって密着した特別企画「カカロニ栗谷 童貞芸人が1年半後、父になる」が放送された。
そして4月、無事に第1子が誕生。「いいパパになれるか分からないですけど、20歳までは絶対にメシを食わせます」と感極まりながら、覚悟を語った。感動のVTRが明けると、MCの大悟（千鳥）は「あの時の『元気で生まれてきてくれてありがとう』『奥さんありがとう』『かわいいな』。あれさえ忘れんかったら大丈夫」と伝えながら「あれをたまに忘れがちになる、男は。たまにね」と栗谷にアドバイスした。