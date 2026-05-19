「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、技術承継機構<319A.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



１９日の東京市場で、技術承継機構は大幅に３日続伸。１５日取引終了後に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算が引き続き好材料視されているもよう。ただ、足もとでの急ピッチな株価上昇に警戒感もあるようで、それが売り予想数上昇につながっているようだ。



第１四半期の売上高は前年同期比２．４倍の６２億７５００万円、営業利益は同３．１倍の９億６００万円で着地。核融合向け超伝導、半導体、ＡＩデータセンター需要などに牽引されて好調な会社が多くあったことや、２５年１２月期第２四半期以降に譲受した７社の業績が寄与し始めたことが主な要因だとしている。



出所：MINKABU PRESS