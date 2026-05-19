阪神の佐藤輝明内野手（２７）が１８日、倉敷マスカットスタジアムで行われる１９日・中日戦で活躍することを誓った。相性抜群の球場で、スカッと打線を復調に導く。

岡山の虎党にとって待望となる、１年に１度の倉敷での一戦。好相性の４番が前カード２試合で完封負けを喫したチームを救う。倉敷では通算３試合に出場し、１２打数５安打で打率は・４１７。同球場で開催された昨年５月２７日のＤｅＮＡ戦では４打数２安打でサヨナラ勝利に貢献した。

同球場の印象について問われると、「まあまあ、頑張ります。そんな打ってるイメージはないけどね」と笑った。続けて「楽しみにしている人も多いと思うので頑張ります」と、ファンへ活躍を誓った。

岡山は佐藤輝にとって大切な場所でもある。母方の祖父母が住んでいる縁のある地域。「親戚とかね。見に来てくれる人もいると思うので、いいところを見せられたらね」。大切な人の前で、力強くアーチをかけてみせる。

甲子園で発売されている自身のコラボグルメ「サトテルの爽快！マスカットフローズン」はマスカットスタジアムとは関係ないようで「たまたまです」と笑い飛ばしたが、虎党が爽快にスカッとするような打撃で、チームをけん引する。