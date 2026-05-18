巨人の泉口友汰内野手（27）が17日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。部分的に記憶が飛んでいることを明かした。

4月21日に行われた中日戦（長野）の試合前練習中に打球を顔面に受け、救急搬送された泉口。

この日はお笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）と檜原洋平（34）が泉口を心配して12日に岐阜まで取材に出かけ、広島戦前に直撃インタビューを受けた様子がオンエアされた。

「心配で心配で。岐阜まで来てしまいました」という“泉口推し”の檜原に「ありがとうございます」と泉口。「もう大丈夫です」と笑顔を見せた。

そして、「当たった瞬間は…」と聞かれると「覚えてなくて。脳振とうだったんで。その前後の記憶飛んでる」と明かし、檜原を「えっ！」と絶句させた。

「気付いたら倒れてて。何が起きたんやろうって…」と泉口。「復帰プログラムが定められていて。ウオーキングから始めて。徐々に野球の動作につなげていくっていう感じです」と脳振とうから復帰までの道のりを明かしていた。

大鶴はもともと巨人ファン。檜原はもともと阪神ファンだったが、昨春に巨人ファンへと禁断の鞍替えを決意。檜原の“推し選手”を決めるべく昨年4月に訪れた東京ドームで高梨らに泉口を勧められ、人柄にもひかれて昨季のブレーク前から泉口を“推し選手”に決めてユニホームも購入していた。