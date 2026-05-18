週明け１８日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２８７．５５ポイント（１．１１％）安の２５６７５．１８ポイントと続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９３．０６ポイント（１．０７％）安の８５９７．９７ポイントと７日続落した。売買代金は２９２７億１２４０万香港ドル（約５兆９３９１億円）に縮小している（１５日は３２５３億８５５０万香港ドル）。

投資家心理が悪化する流れ。中国経済の先行き不安が強まったほか、原油高騰の長期化懸念もマイナス材料だ。取引時間中に公表された中国の月次経済統計では、４月の小売売上高や鉱工業生産の伸びが予想を大きく下回り、１〜４月の固定資産投資は予想外に縮小している。ほか、１〜４月の不動産開発投資は減少率が予想以上に拡大した。

原油相場に関しては、昨夜のＷＴＩ原油先物が４．２％高の１０５．４２米ドル／バレルと続伸し、日本時間１８日の時間外取引で、一時１０８米ドル台で推移。米イランの和平交渉が難航する中、原油輸送の停滞が長期化すると懸念されている。また、米メディアは１５日、米国とイスラエルが近く、イランへ攻撃再開の計画を進めているなどと報じた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）が１４．２％安、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が７．８％安、不動産管理サービスの華潤万象生活（１２０９／ＨＫ）が６．２％安と下げが目立った。理想汽車については、１５日に正式発表した新モデルの値下げを嫌気している。事前販売価格から日本円で１００万円超も値下げされたことで、販売競争激化の警戒感が再燃した。

セクター別では、自動車が安い。理想のほか、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が７．８％、吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が４．８％、長城汽車（２３３３／ＨＫ）と奇瑞汽車（９９７３／ＨＫ）がそろって３．９％ずつ下落した。

中国不動産セクターも急落。龍湖や華潤万象のほか、中国金茂（８１７／ＨＫ）が７．５％安、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が７．１％安、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が５．６％安、合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が４．８％安で取引を終えた、

非鉄・産金セクターもさえない。江西銅業（３５８／ＨＫ）が２．９％安、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が２．７％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．６％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．２％安と値を下げた。

半面、石油セクターはしっかり。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が２．９％、中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が１．９％、中石化石油工程技術服務（１０３３／ＨＫ）が１．４％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．３％ずつ上昇した。

半導体セクターの一角も物色される。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が８．１％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が２．６％高、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が２．０％高、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が１．０％高で引けた。

本土マーケットは３日続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．０９％安の４１３１．５３ポイントで取引を終了した。不動産が安い。自動車、医薬、素材、消費、金融、運輸なども売られた。半面、ハイテクは高い。エネルギー、通信も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）