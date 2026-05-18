LE SSERAFIM、中毒性の高い新曲「BOOMPALA」プレビューを公開

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LE SSERAFIMは、5月18日0時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとグループ公式SNSに、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲「BOOMPALA」のプレビューを公開した。

■世界中で人気を博したラテンポップ「マカレナ」をサンプリング！明るく軽快なエネルギーに期待高まる

プレビュー映像の中で、5人のメンバーは、新曲「BOOMPALA」のサビに合わせてポイントとなる振り付けを披露している。中低音でつぶやく≪Boompala Boompala Boompala yeah≫という歌詞の部分は、呪文を唱えているような感覚を与える。一度聴くと忘れられないメロディが強い中毒性を持っている。また、≪You can’t hold on to the clouds in the air（虚空の雲にしがみつくことはできない）≫≪Nothing’s forever so nothing’s to fear（永遠のものはない、だから恐れるものもない）≫といった歌詞を通して、恐怖心を手放そうというメッセージを伝えている。

新曲「BOOMPALA」は、「考え方や態度によっては、恐怖は実は大したことのない虚像にすぎない」と語る楽曲だ。恐怖心を克服したことを前向きな変化のきっかけとし、それを楽しいエネルギーで表現した。特に、この楽曲は、世界中で人気を博したヒット曲「マカレナ (Macarena)」をサンプリングしていることで話題を呼んだ。

そして、LE SSERAFIMの強烈なビジュアルチェンジも目を引く。ピンク色のヘアカラーや緑のアイシャドウなど、大胆なスタイリングによって独特の雰囲気に仕上げている。5月8日に公開されたティザー映像「Just BOOMPALA」で腕と脚を揺らす動作を披露したことで、誰でも真似できる振り付けがダンスチャレンジブームへの期待感を高めている。直感的なパフォーマンスと繰り返されるサビ部分が、視覚と聴覚の両方で楽しさを提供する。

LE SSERAFIMの新しいアルバム2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1は、5月22日13時にリリースされる。本作は、デビュー当初、「恐れがないから強い（FEARLESS）」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMのあらたな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバムだ。5人のメンバーは、より深まった絆と連帯をもとに、恐怖心を回避せずに正面突破し、さらに強固な姿を見せる。4月24日にリリースされたリードシングル「CELEBRATION」とタイトル曲「BOOMPALA」を含め、全11曲が収録される。また、LE SSERAFIMは、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリリースを記念して、ファンに特別な体験を提供するポップアップを開催する。日本では、第9SYビル1F（東京都渋谷区神宮前6-23-3）で、6月1日～6月14日の14日間、新しいアルバムのメッセージと雰囲気を盛り込んだ空間が用意される。

LE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本・アジア・米国・欧州など世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』を開催する。日本では、大阪・大阪城ホール（7月25・26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30・8月1・2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8・9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18・19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2・3日）の5都市11公演で開催される。また、LE SSERAFIMは、6月6日～7日に韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される『2026 Weverse Con Festival』への出演も決まっている。世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に大きな関心が寄せられている。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』pt.1

韓国発売日：5月22日

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp